حمدان بن محمد: شكراً أحمد بن سعيد.. شكراً أفضل فريق إدارة مطارات عالمي

المصدر: البيان

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تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ولفريق إدارة مطار دبي، على إنجاز تحقيق 21 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2023.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دبي ترسخ مكانتها في صدارة حركة السفر الدولية وتُقدم أفضل تجربة مطار لأكثر من 21 مليون مسافر خلال الربع الأول من 2023".

وأضاف سموه: "شكرا أحمد بن سعيد وشكرا لأفضل فريق إدارة مطارات عالمي. بجهودكم تواصل دبي التحليق بعيداً".

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قد أكد محافظة مطار دبي الدولي على مكانته كأكثر المراكز الدولية ازدحاماً للعام التاسع على التوالي، بنقله أكثر من 21.2 مليون راكب في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من 2023.

وقال في تغريدة سابقة: "حافظ مطار دبي الدولي وللعام التاسع على التوالي، على مكانته كأكثر المراكز الدولية ازدحاماً في العالم. وبلغ إجمالي حركة المسافرين في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أكثر من 21.2 مليون راكب، بنمو 55.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2022".

وأشار سموه إلى أن المطار سيواصل دوره الحيوي للتواصل مع العالم، قائلاً: "مع مضيّنا قُدُماً في أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن مطار دبي سيواصل لعب دور حيوي في تعزيز تواصلنا العالمي".

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