أحمد بن محمد: مصلحة المواطن وراحته تتصدر أولويات حكومة دبي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن مصلحة المواطن وراحته تتصدر أولويات حكومة دبي التي تُقدم اليوم نموذجاً رائداً في الخدمة المجتمعية أساسه أن المواطن أولاً.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لسموه لمركز البرشاء المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع.

وقال سموه في تغريدة: "تفقدت اليوم مركز البرشاء المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع لمتابعة سير العمل والتعرف إلى خدماته التي يُقدمها على مدار الساعة لمختلف الفئات العمرية مع تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية".

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