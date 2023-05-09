"الوطني الاتحادي" وسفارة الصين يؤكدان أهمية دور البرلمانات في تعزيز التعاون

المصدر: وام

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التقى أسامة أحمد الشعفار رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تشانغ يي مينغ السفير الصيني لدى الدولة.

وأشاد أسامة الشعفار بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والتي تعكس قوة امتدادها منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1984، بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس نواب الشعب الصيني، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تأكيد أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات البرلمانية.

وأشار الشعفار إلى تطلع المجلس الوطني الاتحادي إلى الزيارة المرتقبة لتشاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لدولة الإمارات، لتعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين.

من جانبه أكد تشانغ يي مينغ عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيداً بالعلاقات البرلمانية التي تربط المجلسين وتعاونهما في مختلف الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

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