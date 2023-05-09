مركبة بلدية دبي المتنقلة لرصد بيئة الهواء تحصد شهادة الآيزو الدولية

المصدر: البيان

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حصلت مركبة بلدية دبي المتنقلة لرصد بيئة الهواء على شهادة المواصفات القياسية الدولية "آيزو" (ISO17025)؛ بشأن المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، ليكون بذلك أول مختبر متنقل في مجال رصد بيئة الهواء يحصل على هذه الشهادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعكس هذا الاعتماد، جهود البلدية في تعزيز بيئة وجودة هواء إمارة دبي، وتوظيف التقنيات المتقدمة، التي تضمن الحفاظ على الاستدامة البيئية والطبيعية في الإمارة، وسعيها لترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة للابتكار والتميز في الخدمات البلديّة، التي تعزز جودة الحياة في الإمارة.

وتعدّ المركبة المتنقلة لرصد بيئة الهواء، أول محطة مرجعية من حيث التصميم ونوعية الأجهزة والمعدات والتقنيات المستخدمة لرصد ملوثات الهواء على مستوى المنطقة. وجرى تصميمها وتجهيزها بمواصفات عالمية صديقة للبيئة، ومقاومة لأقصى الظروف المناخية السائدة في المنطقة من درجات حرارة ورطوبة عالية.

وتتضمن المركبة ما يقارب 20 تقنية رصد متطورة، تعمل على رصد نحو 100 عنصر ومركب من ملوثات الهواء؛ كالملوثات السُمية والمركبات العضوية المتطايرة ومحفزات الأوزون، ومعدل تركيز المعادن الثقيلة، والغازات المسببة للروائح، إضافةً إلى رصد مستويات التلوث الإشعاعي والضجيج وبيانات الأحوال الجوية.

وتقدم بلدية دبي العديد من الخدمات البيئية، التي تهدف متابعة الأنشطة البيئية التي يمكن أن تؤثر على الموارد الطبيعية وأفراد المجتمع، وذلك في سبيل ضمان تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، وتعزيز الاستدامة البيئية والطبيعية في الإمارة.

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