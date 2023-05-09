بتوجيهات محمد بن راشد..«مدينة الخدمات الإنسانية» ترسل 80 طناً مساعدات للسودان

المصدر: دبي - رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، مساء أمس، طائرة مساعدات إغاثية للمتضررين من الأحداث الدائرة في السودان، حملت على متنها 80 طناً مترياً من الإمدادات الأساسية التي تم شحنها من المخزون العالمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في دبي، بتمويل من صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع للمدينة، وبتكلفة شحن بلغت 386 ألف دولار.

وغادرت الطائرة من مطار آل مكتوم الدولي، متجهة إلى العاصمة التشادية نجامينا، لإغاثة أولئك الذين فروا من الصراع في السودان بحثاً عن الأمان في الدول المجاورة.

وتشمل الشحنة التي يقدر عدد المستفيدين منها بنحو 27 ألف شخص، بطانيات، فرش النوم، مصابيح شمسية، دلاء، صفائح مياه، وناموسيات، أغطية بلاستيكية وأدوات المطبخ.

وأعرب معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، عن امتنانه لعمال الإغاثة المتفانين والمنظمات في المدينة فيما يسعون جاهدين يعملون على مدار الساعة لتلبية احتياجات الشعب السوداني.

وقال معاليه: «تم تسيير هذه الرحلة الجوية ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وانطلاقاً من دور المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في تسهيل علميات الإغاثة الإنسانية العاجلة وقيادة التنسيق بين الشركاء».

وأضاف معاليه: «الأحداث في السودان تسببت بأزمات إنسانية متفاقمة وتبقى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ملتزمة ومستعدة للاستجابة لها، وستواصل العمل بلا كلل لتسهيل إيصال المساعدات من جميع شركائها من أجل ضمان حصول المتضررين على المساعدة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل».

رحلة ثانية

ومن المقرر أن تغادر دبي شحنة ثانية لاحقاً هذا الأسبوع على متن طائرة خاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستنقل مواد إيواء إضافية من مفوضية شؤون اللاجئين أيضاً، بالإضافة إلى معدات اتصالات أساسية لفريق الطوارئ والاتصال والدعم السريع التابع لبرنامج الأغذية العالمي للطوارئ.

وضع مأساوي

من جانبه قال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي: «الوضع الإنساني في السودان وما حولها مأساوي، ويشكل النساء والأطفال معظم الأشخاص الفارين والباحثين عن الأمان، ولا يزال بعضهم في العراء أو تحت الأشجار، بينما يبيت آخرون في مآوٍ مؤقتة ويفتقرون إلى المياه النظيفة والطعام.

وأكد المتحدث: «هناك احتياج عاجل للمزيد من الدعم لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة في الوقت المناسب».

وأضاف: «نقدر الدعم المقدم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لنقل مواد الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها من مخزون المفوضية العالمي في دبي، مما يقدم لنا يد العون في تقديم المساعدة الطارئة لأولئك الذين يفرون من السودان ويصلون إلى الدول المجاورة بما في ذلك تشاد».

حاجة غير مسبوقة

وأدت الأحداث الدائرة في السودان إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، والحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكبر من أي وقت مضى، وتدرك المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الوضع الصعب والاحتياجات الإنسانية الملحة، وتقدّم موقفاً ثابتاً بدعم أعضائها وشركائها والعمل معهم لضمان وصول الإغاثة بسرعة وكفاءة أينما دعت الحاجة.

بتوجيهات محمد بن راشد.. "مدينة الخدمات الإنسانية " ترسل 80 طناً مساعدات إلى #السودانhttps://t.co/VwVD0HMKzK pic.twitter.com/H0yGVrPLHs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 8, 2023

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز