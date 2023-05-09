تحالف حقوقي دولي: محمد بن زايد قائد عالمي للسلام

المصدر: دبي - البيان

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أشاد تحالف للمنظمات الحقوقية الدولية، خلال مشاركته في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قائداً عالمياً للسلام، مؤكداً أهمية الجهود الدولية والإقليمية التي يقودها سموه في تعزيز الأمن والسلام العالميين.

كما قدم التحالف العديد من البيانات أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش العام، ولا سيما تحت البند الثامن والتاسع، وتأتي تلك البيانات، في إطار الجهود التي يبذلها تحالف المنظمات الحقوقية الدولية لتعزيز الاستعراض الدوري الشامل للدولة، وللتعريف بجهود وعناية الدولة بحقوق الإنسان، وما تبديه من احترام والتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي نص عليها الدستور، وتكرست في المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وثمّن التحالف في بيانه الإسهامات الكبيرة والفريدة من نوعها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقيادته الملهمة لدولة الإمارات في مكافحة التمييز العنصري والتطرف، وتعزيز السلام والتسامح على الصعيد العالمي، ومن ذلك إسهاماته المتميزة والفريدة في تعزيز الجهود الدولية المعنية بالتعايش الإنساني، وإرساء مبادئ الأخوة الإنسانية وقبول الآخر، إضافة إلى رعاية سموه الكريمة وثيقة الأخوة الإنسانية، وافتتاح بيت الأسرة الإبراهيمية، والمبادرة التي أطلقها سموه وتبنتها الأمم المتحدة، بإقرارها اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وهي الجهود التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للسلام والتعايش الإنساني المشترك.

كما أكد التحالف في بيانه ما تتمتع به الإمارات في عهد صاحب السمو رئيس الدولة، من قيم إنسانية سامية، تعزز من العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، وهو ما جعل من الإمارات عاصمة عالمية لأكثر من 200 جنسية، يعيشون فيها بأمن وسلام، ويتمتعون فيها بالعدالة والمساواة، داعين المجتمع الدولي إلى الاستلهام من تجربة صاحب السمو ومواصلة الجهود لتحقيق السلام والأمن في العالم، وبما يحقق المساواة الكاملة للجميع، من دون تمييز.

كما قدم تحالف المنظمات الحقوقية الدولية، بيانه تحت البند الثامن بمجلس حقوق الإنسان، إذ أشاد فيه بالتجربة الإماراتية الرائدة المعنية بتحقيق الريادة العالمية للمرأة الإماراتية، والتي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بشراكة فاعلة مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية كافة المعنية بالمرأة، ومختلف الجهات الممثلة للمجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالمرأة، وبالاستراتيجية التي تقودها سموها للارتقاء بالمرأة الإماراتية عالمياً، مؤكدين أهمية ومحور الدور الذي تقوده سموها في تحقيق الريادة الإماراتية في مجال حقوق المرأة، والارتقاء بها من مرحلة المساواة إلى مرحلة التمكين والريادة.

كما أكد التحالف في بيانه أهمية تعزيز الجهود الدولية لتعزيز حقوق المرأة، والارتقاء بها من المساواة إلى التمكين، ووضع المرأة في صدارة أولويات الدول، في ما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج عمل فيينا، مشيراً إلى أهمية مواجهة التحديات كافة التي تواجه المرأة العربية، بما يحقق لها التمتع بكامل حقوقها، وتحقيق المساواة والعدالة لها.

كما دعا التحالف في بيانه، الدول والمجتمع المدني للاستفادة من التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال، كما حث الإمارات على العمل على نشر التجربة الإماراتية المعنية بالمرأة إقليمياً وعالمياً، ووضعها في إطار التجارب الفضلى المعنية بالمرأة، بما يمكن من الاستفادة الدولية منها، واسترشاد الدول بها في مجال تعزيز حقوق المرأة.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف المنظمات الحقوقية الدولية، قد قدم في مشاركته في أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، العديد من البيانات الكتابية والشفهية، التي أشاد فيها بجهود وريادة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وعمل على إبراز مختلف الجهود والمبادرات التي تقوم بها الإمارات، في سبيل الإعلاء من القيم والمبادئ الإنسانية، وتأكيد احترامها والتزامها تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالدولة، ولا سيما ما يتعلق باحترام وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتي أكد فيها أهمية ونوع الجهود والعناية التي تقوم بها الإمارات لتعزيز تلك الحقوق، وضمان التمتع الكامل والعادل بها، في ضوء ما نصت عليه التشريعات الدولية.

كما أكد تحالف المنظمات الحقوقية الدولية، أهمية الاستراتيجيات التي تقوم الإمارات بوضعها وتأطيرها، والخاصة بحقوق الإنسان، والتي تكفل التزام الدولة تطوير مسيرة حقوق الإنسان، والارتقاء بها، بما يحقق لها الريادة العالمية في العناية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما أكد التحالف في هذا الصدد الريادة العالمية التي تحققها الإمارات في سبيل تحقيق العدالة المناخية والعناية بالمناخ، وتنفيذ خطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والسلام العالمي.

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