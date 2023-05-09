عيسى كاظم: 750 شركة «فينتك» بـدبي المالي العالمي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن شركات التكنولوجيا المالية والابتكار في مركز دبي المالي العالمي تمكنت العام الماضي من جمع تمويلات بأكثر من 615 مليون دولار، مشيراً إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية في المركز يبلغ اليوم 750 شركة تشكل أكثر من 30% من الشركات المسجلة في المركز الذي يعد أكبر حاضنة لشركات التكنولوجيا في الشرق الأوسط.

وأضاف كاظم في تصريحات صحافية على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية، إن قطاع التكنولوجيا المالية أسرع القطاعات نمواً في المركز وإن القطاع المالي الأكثر عرضة للتغيرات بسبب التكنولوجيا المتطورة والمتسارعة.

ومن المتوقع أن يصل حجم قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة في 2027 إلى نحو 270 مليار دولار مقارنة بــ130 مليار دولار في سنة 2021. وأشار إلى أنه على مدى 20 عاماً تقريباً شرع المركز في وضع البنية التشريعية للقطاعات المالية التقليدية مثل المصارف وإدارة الثروات وغيرهما، والعمل منذ سنة 2018 تقريباً على تهيئة البيئة المواتية لشركات التكنولوجيا المالية في دبي عبر إنشاء حاضنات ومسرعات وابتكار رخص جديدة لشركات التكنولوجيا المالية.

وأضاف: «سعينا لخلق بيئة مواتية بين المستثمرين وروّاد الأعمال والمصارف التقليدية، ووقعنا شراكات مع تلك المصارف بهدف دعم استفادتها مما يتم ابتكاره في فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي. وقد أطلقنا صندوقاً بقيمة مليار درهم لتمويل الشركات التقنية بالتعاون مع حي دبي للمستقبل وبدأنا تمويل الشركات منذ عام، كما أطلقنا شراكات مع المصارف التقليدية للاستفادة من شركات التكنولوجيا المتقدمة حتى تستفيد منها ومن خدماتها لمواكبة تطلعات العملاء المتزايدة».

وعن وجود تشريعات خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، قال كاظم إن تطوير الضوابط الخاصة بالتكنولوجيا المالية ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي عمل مستمر، ولدينا في سلطة دبي تشريعات في التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية. ولكن هذا المجال في بداياته وقيد التطوير.

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