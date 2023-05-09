مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي أحد أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم قريباً

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن دبي مستقبل التكنولوجيا المالية وفق رؤية أجندتها الاقتصادية D33 وستصبح قريباً أحد أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم كما يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه في افتتاح النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، أمس: برز دور قطاع التكنولوجيا المالية في دبي محركاً مهماً للابتكار والنمو الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز مكانة الإمارة لتكون ضمن أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم. ويعكس اجتماع القادة وصانعي السياسات الدوليين في دبي لبحث مستقبل التكنولوجيا المالية، الدور المحوري والريادي للإمارة محركاً رئيساً للابتكار واعتماد تكنولوجيا الجيل التالي ما يُسهم في استشراف مستقبل القطاع المالي في المنطقة. ونتطلع إلى نجاح الدورة الافتتاحية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية وتعزيز أطر التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص عبر توفير منصة مثالية تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من فرص النمو الجديدة.

وقال سموه في تدوينة على «تويتر» أمس: شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتفتح أبوابها لـ100 جهة عارضة و120 متحدثاً وخبيراً من أكثر من 50 دولة، وسيتم فيها إبرام أكثر من 20 مذكرة تفاهم لدفع عجلة مستقبل القطاع المالي والابتكار في المنطقة مع شركاء عالميين في القطاع الذي ستصل قيمته إلى 266.9 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا بحلول سنة 2027. وأضاف سموه: دبي مستقبل التكنولوجيا المالية وفق رؤية أجندتها الاقتصادية D33 وستصبح قريباً أحد أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم كما يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وشهد سموه أمس افتتاح قمة دبي للتكنولوجيا المالية، الحدث العالمي الأول من نوعه، وتجمع نخبة خبراء القطاع وينظمها مركز دبي المالي العالمي، في مدينة جميرا، وتستمر على مدار يومين تحت شعار موطن عالمي جديد لمستقبل التكنولوجيا المالية والقطاع المالي، وذلك بمشاركة 5 آلاف من أبرز الخبراء، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين، ورواد الأعمال، والمستثمرين على مستوى العالم، علاوة على 100 جهة عارضة، و120 متحدثاً وخبيراً يمثلون أكثر من 50 دولة.

نمو استثنائي

وفي كلمته أمام القمة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يمثل مركز دبي المالي العالمي مُحركاً رئيساً لنمو اقتصاد دبي ومساهماً فاعلاً في ناتجها المحلي الإجمالي، فقد تمكّن المركز من تسجيل معدلات نمو استثنائية في السنوات العشر الماضية، إذ يُسهم المركز بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأضاف كاظم: دعم النمو المُستدام يستوجب من الجهات الحكومية توفير منظومة بيئية متكاملة تعمل على تمكين الابتكار والاختبار والاستثمار وتعزيز مستويات النمو. وقد دأبت دبي ومركز دبي المالي العالمي على تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية لديها عبر وضع إطار تنظيمي داعم ومرن، ما يكفل الوصول إلى التمويل والبيئات الاختبارية والموارد الأساسية لكل من الشركات الناشئة والشركات الكبرى على حد سواء. وتوفر «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» فرصة مثالية لتعزيز جهود التكاتف والتعاون بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، ولا سيما وسط التطورات المتسارعة والقفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع في ظل الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي.

وتعد دبي مركزاً عالمياً ذا مكانة مرموقة للأعمال، نظراً لموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتفوقة عالمية المستوى وسياساتها المرنة الجاذبة للمستثمرين، إذ رسخت المدينة مكانتها وجهة رائدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع والنمو باعتمادها على الاقتصاد المتنوع وباحتسابها مركزاً عالمياً للابتكار والتميز.

ويؤدي مركز دبي المالي العالمي دوراً حيوياً في قيادة وتشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي في دبي عبر تبني الابتكار والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى خلق بيئة مثالية ترعى النمو والازدهار. وتؤكد مذكرات التفاهم الموقّعة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية، والتي تجاوز عددها 20 اتفاقية، المساعي والجهود الحثيثة للتعاون العابر للحدود، بما يحقق المزيد من المنافع للقطاع على المستوى العالمي.

مكانة مرموقة

وأوضح عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: ترتكز استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 على دفع مستقبل القطاع المالي قدماً عبر تبنّي التكنولوجيا المتطورة والابتكار وتعزيز الشراكات. وتشكّل «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» جزءاً رئيساً من ذلك التوجه. وأضاف أميري: «تؤدي التكنولوجيا المالية دوراً مهماً في تشكيل ملامح القطاع المالي، إذ تشير التوقعات إلى تضاعف قيمة القطاع من نحو 135 مليار دولار في سنة 2021 إلى 270 مليار دولار تقريباً في سنة 2027. وتتمتع دبي بمكانة مرموقة تتيح لها قيادة ذلك التوجه بما يعزز مستقبل القطاع المُتسم بالديناميكية والحيوية. وقد مثّل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار محركاً أساسياً لنمو مركز دبي المالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، إذ أسهم بأكثر من 27% من النمو الإجمالي لعملاء المركز».

وتتيح الدورة الافتتاحية من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» للمشاركين فيها فرصة حضور جلسات نقاشية لتبادل الأفكار في الاتجاهات الناشئة والأطر التنظيمية وفرص النمو المستقبلية. وتشمل الموضوعات التي تتناولها القمة: «بناء اقتصادات المستقبل»، و«التشفير والإطار التنظيمي الناشئ»، و«عالم التمويل: أين النساء؟»، و«بناء قطاع مالي مرن ومستدام في عصر التغيير».

وانطلقت في اليوم الأول أمس من جدول أعمال القمة مناقشات مُعمقة شملت موضوعات مختلفة تضمنت الشركات الناشئة والثروة الاستثمارية؛ والبيئة التنظيمية وصنع السياسات؛ فضلاً عن موضوعات في التمويل المضمّن والمفتوح؛ والمدفوعات الرقمية وغيرها.

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