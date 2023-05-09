وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل تحدد 7 اشتراطات للحصول على التعويضات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حددت وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل 7 اشتراطات مترتبة على المؤمن عليه يجب الالتزام بها، للحصول على التعويض والتغطية التأمينية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث نصت اشتراطات الوثيقة التأمينية على ضرورة التزام المؤمن عليه بسداد الدفعات بحسب الجدول الزمني الذي يختاره، فإذا تم الاتفاق على دفع قسط التأمين شهرياً أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوياً، فعلى المؤمن عليه أن يلتزم بسداد الدفعات المستحقة حسب الجدول الزمني، الذي اختاره وبحد أقصى في غضون 90 يوماً من موعد استحقاق الدفعة، وتعتبر شهادة التأمين لاغية في حال تخلفه عن سداد أي دفعة مستحقة لأكثر من 90 يوماً من تاريخ استحقاقها، ويتحمل المؤمن عليه كل الغرامات والعقوبات بحسب التشريعات السارية، ويعتبر قد انقطع عن الاشتراك في هذه الحالة.

وأشارت الوثيقة إلى أن المؤمن عليه غير ملزم بسداد باقي الأقساط التأمينية عن مدة التأمين، وذلك في حال إلغاء التأمين وإعادة الاشتراك بعد الإلغاء باستثناء المبالغ المستحقة عن فترة عدم السداد السابقة لإلغاء شهادة التأمين، كما أنه غير ملزم بسداد الأقساط التأمينية اللاحقة لانتهاء فترة التعويض في حال انتهاء العلاقة العمالية، ولا يتم إرجاع أي جزء من قسط التأمين في حال إلغاء شهادة التأمين .

8 قنوات

وحددت الوثيقة التأمينية 8 قنوات لسداد القسط التأميني ضد التعطل عن العمل، هي: الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني وأجهزة كيوسك والصراف الآلي ومراكز خدمات رجال الأعمال وشركات الصرفات، إضافة إلى تطبيقات البنوك والمصارف، وفاتورة شركات الاتصالات وعبر الرسائل النصية، كما أتاحت الوثيقة خيارات سداد شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية يمكن للمؤمن عليه السداد وفقها.

ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

3 أشهر

ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60 في المائة من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

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