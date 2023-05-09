تفاهم تكنولوجي بين «إقامة دبي» وجامعة روتشستر

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ مُذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، بهدف تعزيز آفاق التعاون في المجالات المشتركة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها إثراء ورفد بيئة العمل، ضمن مُخططاتها السنويّة ومساعيها نحو توسيع قاعدة الشُركاء الاستراتيجيين.

وقع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المريّ المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ، والدكتور يوسف العسّاف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا وبحضور عدد من كبار المسؤولين والضباط من الطرفين.

وأكدَّ الفريق المريّ أهمية مُذكرة التفاهم ودورها في تعزيز العمل والتعاون المشترك بين الجانبين، للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجالات التي تُحددها الاتفاقية والمرتبطة بالتعليم الأكاديميّ والابتكار باحتسابهما أبرز مرتكزات التطور والتنميّة التي تسعى إليها بيئات العمل، فضلاً عن البرامج التدريبية التي تزوّد رصيد الكوادر الوظيفية الخبرات والتجارب وتمكّن قدراتهم.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون في مجال التعليم الأكاديمي المستمر، وبرامج التطوير الاحترافي التنفيذي، والتدريب العملي للطلاب، والاستشارات في مجال البحوث والابتكار، والبحوث العلميّة، والندوات والمؤتمرات المشتركة.

يشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ ترتبط بمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مشترك مع العديد من الجهات والهيئة الرسميّة والحكوميّة وشبه الحكوميّة، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها في مجال تعزيز العمل المشترك.

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