9 دقائق لفحص الإقامة الطبي في دبي بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتميز القطاع الطبي بدبي بمواكبته لأحدث تقنيات العصر في أدق التفاصيل، بما في ذلك فحص اللياقة الطبية للوافدين الراغبين باستخراج إقامات جديدة في الدولة أو تجديد الإقامات للمقيمين، والتي باتت تتم خلال أقل من 9 دقائق عن طريق الذكاء الاصطناعي لسحب الدم والأشعة للمتعاملين، وهي خدمات تفردت بها مراكز سالم على مستوى الخليج والدول العربية، حيث وصل عددها حالياً إلى 3 مراكز الأول في سيتي ووك، والثاني في مركز دبي المالي، والثالث الذي تم افتتاحه مؤخراً في قرية المعرفة.

وقالت أماني عبيد، مديرة مركز سالم في قرية المعرفة: إنه سيتم قريباً إطلاق خدمة لفحص العاملات في المنازل لفئة العميل المتميز، بحيث يقوم رب أو ربة العمل بإحضار العاملة للمركز وإنجاز كافة التحاليل المطلوبة واستكمال إجراءات الإقامة في زمن قياسي.

وأضافت: إن افتتاح المراكز يراعي عدة جوانب منها التوزع الجغرافي للتسهيل على المقيمين سرعة الوصول للمركز وإنجاز معاملاتهم لتجنيبهم مشقة التنقل من منطقة لأخرى، مؤكدة أن الخطط المستقبلية تشمل التوسع إلى كافة مناطق دبي.

وأشارت إلى أن الخدمة التي تفردت بها دبي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة رغم ارتفاع كلفة أجهزة الروبوتات المستخدمة في المراكز، مؤكدة أن افتتاح مراكز سالم بهذه المواصفات العالية جاء تماشياً مع تطلعات دبي وشغفها للتميز في كافة القطاعات،، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتبوؤ دبي المرتبة العالمية الأولى في الريادة والتقدم، مؤكدة أن «مركز سالم الذكي» في مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم يُعد إضافة جديدة لسلسلة مراكز فحص اللياقة الطبية.

خدمات

وبينت أن المركز الجديد يقدم مجموعة من خدمات الفحص الطبي، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية للمقيمين، وذلك سعياً منه لإثراء تجربة المتعاملين، بأحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدّمها من خلال إنجاز رحلة الفحص الطبي في غضون 30 دقيقة.

ويعكس مركز سالم الذكي الجديد مدى التزام مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية بتوفير أفضل أنظمة الرعاية الصحية الذكية والمبتكرة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع إمارة دبي، ولا سيما تلك الخدمات المرتبطة بفحوصات اللياقة الطبية والصحة المهنية، والتي تمثل مطلباً أساسياً لقطاع الأعمال والمال والعاملين فيه. وتابعت أماني عبيد قائلة: بشكل عام تتميز مراكزنا حتى اللحظة بتقديمها نتائج سريعة في دبي، ونؤمن بأنها من بين أفضل المراكز التي تقدم الخدمات المتعلقة باللياقة الطبية، ومع افتتاح هذا المركز الجديد، سيكون لعملائنا مكان قريب من أماكن تواجدهم ويلبي احتياجاتهم.

أقسام

وأفادت أن المركز يضم 5 غرف منفصلة لفحص الدم، وغرفتين لإجراء صور الأشعّة السينية، ومختبراً داخلياً مجهزاً بأحدث المعدات، و6 أجهزة لتسجيل الدخول الذاتي، ويمتدّ على مساحة تبلغ 8 آلاف قدم مربّعة، ويملك القدرة على تقديم الخدمات لعدد يصل إلى 500 متعامل يومياً، ويستقبل المتعاملين ستة أيام في الأسبوع، من الأحد إلى الجمعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز