حاكم الشارقة يستقبل وزيرة الشؤون الثقافية التونسية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، وذلك في مجلس سموه بقصر البديع العامر.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالوفد الزائر، متناولاً سموه أهمية تواصل العلاقات الثقافية بين مختلف الدول العربية، ما يسهم في تحقيق العديد من المشروعات التعليمية والعلمية، وإنشاء المؤسسات الثقافية والمعرفية ورعايتها.

وتناول اللقاء أهمية التبادل الثقافي بين البلدان في الوطن العربي، ما يعزّز من تطوير أدوات ووسائل المعرفة وإتاحتها لفئات المجتمع كافة، باحتساب أن الثقافة تمثّل أبرز وسائل تطور المجتمعات وتعزيز حضورها العالمي، إلى جانب تحقيق الانتماء والاعتزاز بالتراث والأصالة.

وناقش اللقاء دعم ورعاية المشروعات الثقافية في مختلف دول الوطن العربي، وضرورة تواصل هذه الرعاية، للمحافظة على التراث المعرفي، وتحفيز المهتمين في هذا الجانب، ما يُمكّنهم من إنتاج المعرفة وتراكمها، وتشجيع الجيل الجديد من الشباب على الاهتمام بالثقافة والتراث واللغة العربية والهوية.

ونقلت الدكتورة حياة قطاط تحيات رئيس الجمهورية التونسية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإشادة الرئيس بعطاء سموه في مجالات العمل الثقافي والعلمي كافة، وما تشهده إمارة الشارقة من تطور رائد في مستويات الفعل الثقافي كافة، وذلك عبر مبادراتها المتنوعة في المسرح والفنون والشعر ومختلف مجالات الإبداع الأدبية، إلى جانب تكريم المثقفين العرب وتشجيعهم على المزيد من العطاء الثقافي. وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، دعوة رسمية من الرئيس التونسي لزيارة جمهورية تونس، نقلتها وزيرة الشؤون الثقافية في اللقاء.

وقدمت الدكتورة حياة قطاط، في اللقاء، شكرها وتقديرها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل المشروعات الثقافية كافة في العواصم والمدن العربية، وتعزيز دور المبدعين في المجتمع وتشجيعهم، وتواصل إمارة الشارقة المستمر والمتواصل مع مختلف الدول، ما أسهم في تقدم العمل الثقافي، وتحفيز أهل الإبداع في المجالات كافة.

حضر اللقاء، عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والمعز بن عبدالستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة.

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