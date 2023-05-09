منصور بن زايد: «الإمارات للإفتاء الشرعي» يعزز الأخوة الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أمس في قصر الوطن، العلامة عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وأعضاء المجلس.

واطلع سموه على أعمال وخطط «مجلس الإمارات للإفتاء» الهادفة إلى نشر قيم الإسلام السمحة، وترسيخ ثقافة التعايش والتسامح في دولة الإمارات وفي أنحاء العالم، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها السديدة في هذا المجال.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالدور الريادي الذي يقوم به «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» في التعريف بديننا الحنيف، وتعزيز الأخوة الإنسانية وبث قيم التضامن والتآزر بين الشعوب من مختلف الأديان والثقافات، متمنياً سموه لرئيس المجلس والقائمين عليه التوفيق في جميع مهماتهم وأعمالهم.

حضر اللقاء الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين.

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