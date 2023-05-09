«أبوظبي للتنمية» يوفر مياه الشرب لمدينة موريتانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة موريتانيا لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفة بالماء الصالح للشرب المستمد من نهر السنغال، حيث تبلغ قيمة مساهمة الصندوق في هذا المشروع الاستراتيجي 110 ملايين درهم، وتصل القيمة الإجمالية للمشروع المموّل من قبل مجموعة من مؤسسات التمويل العربية والدولية 320 مليون دولار أمريكي.

ويهدف إلى توفير الماء الصالح للشرب لنحو 92 مدينة وقرية ما بين مدينتي كوراي وكيفة مروراً بمدينة سيليبابي وكنكوصة. ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعثمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني.

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