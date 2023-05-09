«التغير المناخي»: 600 مبيد مرخص مسموح بتداولها في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المبيدات المسموح بتداولها داخل الدولة للقضاء على آفات الصحة العامة والآفات الزراعية، وبلغ عدد الأنواع المسموح بتداولها في منافذ البيع قرابة 600 مبيد، محددة الكميات والجهات والمؤسسات المرخص لها ببيع المبيدات.



إذن مسبق



وذكرت الوزارة أنه لتداول واستيراد المبيدات يجب أن يكون المبيد المطلوب استيراده مسجلاً لصالح الشركة المستوردة لدى الوزارة، وعند عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد تُرفض الإرسالية وفقاً للإجراءات الواردة في التشريعات المنظمة لذلك، ولا يجوز التصرف أو التنازل عن إذن الاستيراد الصادر للمنشأة إلى الغير، كما أنه لا يجوز استيراد المبيدات إلا من الشركة المنتجة ببلد المنشأ أو من أحد فروعها الأصلية بحسب شهادة التسجيل، وأنه على كل من يرغب باستيراد مبيد أو فرمون أو مادة جاذبة أو مادة ذات تأثير كيميائي أو فيزيائي يحتوي على مبيد، الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة التغير المناخي والبيئة قبل وصول الإرسالية إلى منافذ الدولة، ويتم الإفراج عن إرسالية المبيد بعد مطابقة المواصفات الكيميائية للمبيد مع بيانات شهادة تسجيل المبيد والملصق المعتمد.



كما اشترطت الوزارة أن تكون إرسالية المبيد المستوردة سارية الصلاحية ولم تتجاوز المدة بين تاريخ إنتاجها ووصولها إلى موانئ الدولة فترة 180 يوماً، ويجب أخذ عينات لكل تشغيله من المبيد المستورد لتحليلها في مختبر الوزارة وفقاً لنظام أخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، ويجب أن يكون ترخيص المنشأة وشهادة تسجيل المبيد سارية المفعول للإفراج عن الإرسالية، لافتة إلى أنه يجوز للوزارة إلغاء إذن استيراد المبيد إذا أوقف أو الغي تسجيله.



قائمة محدثة



وتحتوي القائمة المحدثة على أنواع مبيدات آفات الصحة العامة، ومبيدات الآفات الزراعية التي تم تسجيلها للشركات المستوردة للمبيدات في الدولة، وتفاصيل بيانات المبيد، ومنها الاسم التجاري الخاص به، حيث لا يمكن أن يتكرر لمبيد آخر، واسم المادة الفعالة المكونة للمبيد ونسبتها ونوع المبيد، إضافة إلى رقم التسجيل المحلي، وهو رقم شهادة تسجيل المبيد، وتصنيف المبيد سواء كان مقيداً أم غير مقيد، وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة.

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