أحكام قضائية ذكية في محاكم أبوظبي الجزائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، تطبيق نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية، بما يتيح لأطراف الدعاوى في القضايا الجزائية، اتخاذ إجراءات الاستئناف أو المعارضة على الأحكام الغيابية، من خلال رابط يتضمن رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى النظام الإلكتروني للقضايا بشكل مباشر.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية، ثمرة جهود التحول الرقمي ، لتسهيل الإجراءات، وضمان العدالة الناجزة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير منظومة قضائية ذكية ومبتكرة.

وأوضح المستشار منصور المرزوقي رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أن النظام يمكن أي متهم في قضية جزائية، من البدء في إجراءات الاستئناف أو المعارضة على الحكم الجزائي، من خلال رابط الحكم الذكي الذي يحتوي على الماسح الضوئي، مع إتاحة الاطلاع على حقوقه وفق مواد القانون.

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