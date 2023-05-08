"عزيزي" تنضم إلى مبادرة "وقف المطورين العقاريين"

المصدر: وام

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سجلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مساهمة جديدة ضمن مبادرة "وقف المطورين العقاريين" التي أطلقتها بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي قدمتها شركة "عزيزي" للتطوير العقاري بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية وتلبية احتياجات المجتمع.

فقد خصصت "عزيزي" وحدة عقارية في مشروع عزيزي بلازا بمنطقة جبل علي الأولى وقفا خيريا مستداما وتم تسليم العقار إلى "أوقاف دبي" لتتولى إدارته واستثماره وصرف عوائده على دعم مشاريعها الخيرية في مجالات الصحة والتعليم وتقديم العون للمحتاحين والأيتام والأرامل ومساندة أصحاب الهمم ودعم الحالات الإنسانية وغيرها.

ووجه سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الاوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي شكره إلى شركة "عزيزي" على مساهمتها المتميزة وانضمامها إلى مبادرة "وقف المطورين العقاريين" وتعزيز جهودها المستمرة في مجالات العمل الخيري في إمارة دبي.

من جهته أكد المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الدور المجتمعي والخيري الذي من شأنه أن تسهم فيه مبادرة "وقف المطورين العقاريين" ...مشيدا بالمساهمات والمسؤولية المجتمعية التي يبديها المطورون في هذا الإطار وآخرها إعلان "عزيزي" مساهمتها من خلال وقف عقاري مستدام.

من جهتها ذكرت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة إن مبادرة "وقف المطوريين العقاريين" من المبادرات الإنسانية التي ترسخ دور الشركات العقارية في تحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي وتعزيز روح التعاون والتعاضد المجتمعي بين الشركات وأفراد المجتمع .

من جانبه قال فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري : " نركز في جهودنا الخيرية على قيمنا الشخصية وروح شركتنا وتقييم الآثار العميقة .. ونفخر بالمساهمة بهذا العقار لأوقاف دبي للاستفادة من عوائده في مجالات خيرية مختلفة بدءا من التعليم وحتى الرعاية الصحية وغيرها لمساعدة المحتاجين ”.



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