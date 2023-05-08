"مدينة الخدمات الإنسانية "ترسل 80 طناً من المساعدات إلى السودان

المصدر: دبي-رامي عايش

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سيرت المدينة العالمية للخدمات الانسانية طائرة مساعدات إغاثية للمتضررين من الصراع الدائر في السودان، حملت على متنها 80 طناً مترياً من الإمدادات الأساسية التي تم شحنها من المخزون العالمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في دبي، بتمويل من صندوق الأثر الإنساني العالمي التابع للمدينة،وبتكلفة شحن بلغت 386 الف دولار.

وغادرت الطائرة من مطار آل مكتوم الدولي ، متجهة إلى العاصمة التشادية نجاميناً، لإغاثة أولئك الذين فروا من الصراع في السودان بحثًا عن الأمان في الدول المجاورة.

وتشمل الشحنة التي يقدر عدد المستفيدين منها بنحو 27 ألف شخص، بطانيات، فرش النوم، مصابيح شمسية، دلاء، صفائح مياه، وناموسيات، أغطية بلاستيكية وأدوات مطبخ.

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