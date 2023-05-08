سيف بن زايد يعزي في شهيد الواجب الرقيب عمر الكتبي

المصدر: وام

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قدم الفريق سمو الشيخ ‫سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي، من مرتب مركز الراشدية، الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب وأثناء تأدية عمله مع زملائه من فرق الدفاع المدني بدبي في إطفاء حريق بمنطقة العوير.

وزار سموه اليوم مجلس عزاء الشهيد في منطقة المزهر (1) بدبي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء وأن يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

وقال سموه إن شهداء الواجب الذين ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الوطني بكل تفانٍ وإخلاص، سيبقون مثالاً ورمزاً للتضحية والولاء بما بذلوه من غالٍ ونفيس في خدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره ضاربين أنصع الأمثلة في العطاء، مشيراً سموه إلى أن الأداء المشرّف والتضحيات الغالية خير دليلٍ على أن أبناء الإمارات هم عند حسن الظن دوماً ، فهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه حمايةً للأرواح وفداءً للمكتسبات لينعم الوطن والمجتمع بالأمان.

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