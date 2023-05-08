فحوصات مجانية وورش عمل احتفالاً بيوم الإمارات الطبي

المصدر: دبي- البيان

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تحتفي مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بيوم الإمارات الطبي، الذي يصادف التاسع من مايو من كل عام، وذلك بهدف التعريف بالعطاء الإنساني والجهود النبيلة التي تقدمها الكوادر الطبية والتمريضية والمنشآت الصحية، ومزودي الخدمات الصحية، وتسليط الضوء على جهودهم الكبيرة.

ويأتي احتفال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية هذا العام، من خلال إطلاق الحملة الإلكترونية «كلنا طبيب»، وبمشاركة واسعة، تتضمن المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، بالإضافة إلى الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات، والتي ستقدم مجموعة من ورش العمل الحضورية والافتراضية ذات الصلة بأساسيات مهنة الطب.

تحولات

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن احتفال المؤسسة بهذه المناسبة في عامها الثاني، يترجم حرصها على إبراز جهود العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الدولة، ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تضع دولة الإمارات في مقدم الدول التي أحدثت تحولات نوعية وغير مسبوقة في مجال الخدمات الصحية، من حيث الجودة والكفاءة، وتأكيداً لدورها في الارتقاء بجودة الحياة الصحية.

رسالة

ووجّه رسالة شكر وتقدير إلى كافة الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والفنية وجميع العاملين في القطاع الصحي، نظير دورهم المحوري والأساسي في حفظ صحة وسلامة المتعاملين، وتكريس المكانة المتميزة والتنافسية العالمية التي يحظى بها القطاع، مشيراً إلى أهمية توظيف هذه المناسبة لتطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء والتنافسية الإيجابية التي تقود إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتواكب الاستراتيجيات الوطنية.

وتتضمن احتفالات المؤسسة، حواراً إعلامياً مباشراً عبر المنصة الإعلامية «برق الإمارات»، مع الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تحت عنوان «الصحة فوق كل شيء وقبل كل شيء».

ويقدم مستشفى دبا فحوصات مجانية للسكر وضغط الدم، وورشة تثقيفية تتعلق بالأغذية الصحية، كما يوفر مستشفى شعم فحوصات مجتمعية لقياس الضغط والسكري لموظفي مواصلات الإمارات بفرع غليلة، ويقدم مستشفى كلباء فحص الموجات فوق الصوتية «ultrasound»، لمختلف أفراد المجتمع، إلى جانب ورشة حول أساسيات مهنة الطب، ينظمها مستشفى الكويت بالشارقة.

توعية

ويوفر مستشفى الكويت بدبي فحوصات مجانية لضغط الدم والسكر، كما يقدم استشارات طبية، ونصائح توعوية حول صحة الأسنان، ونصائح حول النظام الغذائي الصحي، والتوعية بنظافة اليدين للعمال المنتسبين للمستشفى.

كما يعقد مستشفى عبيد الله في منار مول برأس الخيمة، حلقة نقاشية، تتناول أساسيات مهنة الطب، وتقديم خدمات طبية مجانية للجمهور، حيث يشهد حفل المستشفى مشاركة من الهلال الأحمر الإماراتي، وتكريماً للشركات والمؤسسات المساهمة في الفعالية، كما قامت المؤسسة بعقد مجموعة من اللقاءات مع أطباء متميزين في المنشآت التابعة للمؤسسة، لتسليط الضوء على جهودهم وتميزهم، إلى جانب ذلك، تشمل احتفالات المؤسسة زيارة مدرسة ماريا القبطية، لتثقيف الطلاب بيوم الإمارات الطبي، ومهنة الطب، مع ارتدائهم لزي الطبيب.

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