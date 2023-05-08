شرطة دبي تُنظم الملتقى الأول لفنيي المتفجرات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، الملتقى الأول لفنيي المتفجرات من الخبراء والمُختصين والمحاضرين في هذا المجال من وزارة الداخلية، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لفنيي المتفجرات.

وبتوجيهات من اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، افتتح العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، فعاليات الملتقى في مبنى إدارة أمن المتفجرات في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد الخبير خليفة حسن عيسى مدير إدارة أمن المتفجرات بالوكالة، والعقيد خالد محمد الشحي من شرطة أبوظبي، والمقدم الشيخ محمد عمر القاسمي نائب مدير التفتيشات والأبطال في وزارة الداخلية، وعدد من الضباط والمهندسين المُختصين من مختلف الجهات المشاركة.

وأكد العميد الفلاسي في كلمة افتتاح الملتقى، أن الملتقى الذي يأتي تزامناً مع اليوم العالمي لفنيي المتفجرات، يهدف إلى تعزيز التواصل والاتصال بين الخبراء والمُختصين في هذا المجال المهم، لغرض تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والرؤى وأفضل الممارسات المُطبقة محلياً وعالمياً والتي تسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة، مُتمنياً التوفيق للمشاركين كافة في الملتقى والاستفادة من أهم التجارب والخبرات والمعلومات القيمة.

فعاليات الملتقى

في فعاليات الملتقى، قدم الرائد مطر المزروعي رئيس قسم جمع وتحليل المعلومات الأمنية في إدارة أمن المتفجرات، عرضاً لعدد من الحوادث العالمية في مجال التعامل مع المتفجرات والتي وقع فيها أبطال فنيون ضحايا جراء بعض الأخطاء والممارسات في التعامل مع المواد المتفجرة، فيما قدم الرائد سالم عبدالله مسؤول التفتيشات والأبطال في شرطة رأس الخيمة، شرحاً عن مفهوم «الخردة العسكرية» وآلية التعامل معها.

وقدمت الملازم الأول المهندسة الريم عبدالرحمن عبدالله، عرضاً لرسالة الماجستير الخاصة بها والتي حملت عنوان «تطهير الميادين العسكرية من المتفجرات عن طريق عملية بيولوجية بوساطة نبات نجيل الهند»، شارحةً مفهوم التلوث بالمتفجرات في البيئة، وآثارها وعواقبها، وآلية التطهير البيئي لتنظيف البيئة من تلوث المتفجرات ومنها طريقة استخدام نبات «نجيل الهند» الذي يمتلك القدرة على النمو في العديد من الظروف المناخية ولا يتأثر بالجفاف والفيضانات ويستطيع امتصاص المواد الكيميائية في الطبيعة، فيما قدم الملازم الأول المهندس هزيم المنصوري عرضاً عن «التنبؤ بالتهديدات والأخطار المستقبلية للمتفجرات منزلية الصنع».

وقدم الملازم الأول المهندس حميد الحمادي شرحاً عن التجارب الخاصة بمادة نيترات الأمونيوم، فيما قدم الملازم الأول المهندس عبدالله ياسين عرضاً لأنواع التفجيرات وتصنيفاتها إلى جانب تقديم عرض لموضوع البالونات الحارقة.

عصف ذهني

وشهدت الجلسة الختامية للملتقى جلسة عصف ذهني تبادل فيها الخبراء مجموعة من الآراء والاقتراحات الفنية في مجال استشراف المستقبل الأمني في مجال المواد المتفجرة، وآلية جمع المعلومات الأمنية الموثوق بها المتعلقة وذات الصلة، والاستفادة من التطور التكنولوجي لتحسين البحث والتعامل مع المتفجرات.

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