شرطة دبي تنظم فعاليات تثقيفية في أسبوع المهن الطلابي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي، فعاليات أسبوع المهن الطلابي، بمشاركة 180 طالباً وطالبة من مدارس دبي مردف، بهدف إطلاعهم على المهن ودور رجال الشرطة في تعزيز الأمن والأمان والثقة بالشرطة وجودة الحياة.

وتضمنت فعاليات أسبوع المهن الطلابي، ورشاً تعريفية للطلبة حول لغة الإِشارة، وقراءات لقصص الأطفال من مجلة خالد، والتي تصدر شهرياً عن إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، ومحاضرات في التغذية والصحة. بالإضافة إلى مسابقات توعوية وتثقيفية، وهدايا وجوائز قيمة، ومحاضرات توعوية قدمها مجلس سفراء الأمان، للتوعية بحقوق الطفل وقانون «وديمة». واستمتع الطلبة بمشاهدة عروض للدوريات الأمنية السياحية، ومشاركة الشرطي منصور ضمن الفقرات التوعوية والتثقيفية، والتعريف بخدمات شرطة دبي.

شهد الفعاليات إيمي فيليمنج، مديرة المدرسة، والملازم مريم عبد الله، وفاطمة أبو حجير، منسقة مبادرة الروح الإيجابية، وزينب حسين مدير تحرير مجلة خالد، وشرطي أول مريم الكتبي، ومحمد الحجاجي، من مجلس تمكين أصحاب الهمم، وسارة عطري من المبادرة.

وفي الختام، أهدت فاطمة أبو حجير، درعاً تذكارية لإيمي فيليمنج.

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