رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي وذلك بمناسبة فوزة في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة سانتياغو بينيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز