تطبيق غرامات مخالفي نظام تتبع الشاحنات والشحنات 31 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أمهلت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ كل الشركات التي تعمل في مجالات نقل الشحنات أو التي تمتلك شاحنات نقل مواد أو بضائع وشاحنات النقل بالعبور (ترانزيت) فترة 4 شهور و21 يوماً (حتى يوم 31 أكتوبر المقبل) لإنجاز كافة معاملتهم المرتبطة بإجراءات التسجيل في «النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات».

وأكدت أنها منحت الفئات المستهدفة فترة السماح للتسجيل بدون غرامات، تنتهي بتاريخ 31 أكتوبر المقبل، وفي حالة عدم التسجيل في النظام يتم تطبيق الغرامات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2021 أكتوبر 2023، والتي تتراوح ما بين 100 إلى 10 ألاف درهم.

وأوضحت أن النظام عبارة عن منظومة الكترونية تتولى مهام تعقب وتتبع للشحنات والشاحنات في المنافذ الجمركية للدولة ومراقبتها إلكترونياً، حيث يقوم بتحديد خط سير الشاحنة من منفذ الدخول الأول إلى مقصدها النهائي في الدولة.

وبينت أن عملية التتبع تم بشكل لحظي مباشر ومستمر باستخدام جهاز تتبع متصل بالأقمار الصناعية وشبكة الاتصالات، تم ربطها بغرفة عمليات تراقب حركة الشاحنات على مدى 24 وطوال أيام الأسبوع، مقدمة تقارير لحظية عن موقع الشاحنة على خريطة الدولة.

أهداف

وأجملت الهيئة أهداف النظام في دعم المنظومة الأمنية والجمركية للدولة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، رفع مستوى الامتثال لمعايير أمن سلسلة الإمداد والتوريد، ضمان انسياب حركة التجارة مع الشركاء التجاريين للدولة، بناء منظومة متكاملة حسب متطلبات الجهات في المشروع وربط النظام مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

كما تتضمن الأهداف تحديد المخالفات الجمركية ومنع التجاوزات التي ترتكب أثناء عبور منافذ الدولة، ضمان التزام شركات النقل بالتشريعات والقوانين والإجراءات، تعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة لقطاع الأعمال.

أما بخصوص الجمهور المستهدف من النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، فقد أوضحت الهيئة أن الفئات المستهدفة تتمثل في كافة الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، كذلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة والتي تحددها الهيئة وتشمل (شاحنات النقل بالعبور "ترانزيت" شاحنات نقل المواد الخطرة، نقل المواد المقيدة، شاحنات نقل البضائع ذات الرسوم الجمركية المرتفعة، إي شاحنات أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ).

وحول آلية التسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، بيَّنت الهيئة أنها شرعت في توفير عدد من الطرق تتضمن تقديم طلب التسجيل من قبل صاحب الرخصة أو من يمثله قانوناً عبر الموقع الإلكتروني للمنصة (register.entsts.ae)، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، واستلام الموافقة عبر البريد الإلكتروني، ومراجعة المراكز المعتمدة في النظام لتركيب أجهزة التتبع.

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