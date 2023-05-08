طرق دبي تحصد جوائز عن الابتكار في تكنولوجيا البرمجيات المستدامة وإدارة الأصول

المصدر: البيان

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حصدت هيئة الطرق والمواصلات جائزتين مرموقتين في مجال الابتكار في تكنولوجيا البرمجيات المستدامة وإدارة الأصول. حيث تم تكريم الهيئة بجائزة " Gulf Sustainability Awards 2022" عن فئة الابتكار في تكنولوجيا البرمجيات المستدامة عن نظام إدارة صيانة الجسور، وجائزة "Brandon Hall Excellence Awards 2022" عن فئة مستقبل الأعمال- أفضل التقنيات المتقدمة في مجال فحص وتقييم الأصول، عن نظام إدارة صيانة الرصف.

نظام إدارة صيانة الجسور

وفي التفاصيل أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة المهندسة ميثاء بن عدي، أن الهيئة تحرص على المشاركة الفعالة وتحقيق الريادة في الجوائز العالمية، وانطلاقاً من ذلك حصدت جائزة Gulf Sustainability Awards 2022 من خلال المشاركة عن نظام إدارة صيانة الجسور الذي يعتبر نظام شامل يستخدم في إدارة البنية التحتية للجسور وصيانتها، بالإضافة لتتبع وإدارة مجموعة متنوعة من المعلومات المتعلقة بالجسور، بما في ذلك البيانات المتعلقة بموقع الجسر وعمره وحالته وسجل الصيانة. كما يسمح النظام بإنشاء خطط الصيانة التي تحدد أولويات المهام بناءً على الصيانة المبنية على المخاطر والصيانة التنبؤية لحالة الجسر.

95% تحسين دقة البيانات

ويعمل النظام على التخطيط الأمثل لتكاليف الصيانة لأربع سنوات قادمة لخيارات متعددة لأعمال الصيانة مع إبقاء الأصول بأعلى كفاءة تشغيلية، ويساهم أيضاً بتحسين دقة البيانات بنسبة 95% مقارنة بالطرق التقليدية من خلال ادخال بيانات التفتيش الميداني باستخدام أجهزة لوحية محمولة متصلة مباشرة بالنظام لتسريع أعمال الفحص والتفتيش.

نظام إدارة صيانة الرصف

وأضافت بن عدي، أن الهيئة حصلت عل جائزة Brandon Hall Excellence Award 2022 من خلال مشاركتها عن نظام إدارة صيانة الرصف الآلي والمعني بتقييم حالة الطرق وصيانتها وإدارة رصفها، ومصمّم لتتبّع وإدارة فحص طبقات الرصف بتقنيات المسح الليزرية لكافة أنواع الطرق، لحصر وجمع حالة الرصف الراهنة وتحديد مجموعة الأضرار التي تظهر في طبقات الرصف خلال الدورة التشغيلية للرصف، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتاريخ التنفيذ وحالته التشغيلية وإجراءات الصيانة.

97% رفع دقة البيانات

وأضافت بن عدي، أن أصول رصف الطرق عبارة عن أصول ذات قيمية وظيفية هامة يتم الاستثمار بها من خلال جدولة صيانتها بشكل اقتصاداي وفني مجدي، للحفاظ على حالتها الوظيفية الجيدة ومستوى الأمان و الراحة المطلوبة للمستخدمين، ولذلك تم تطوير مسح الحالة الراهنة للرصف إلى الطريقة الآلية باستخدام تقنية متقدمة وتتكون الطريقة المتقدمة من رأس مسح ليزري عالي الجودة لجمع بيانات حالة سطح الطريق والذي له الأثر الكبير في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات فحص حالة شبكة الطرق من خلال تقليل الزمن المطلوب لإنجاز الفحص والكشف الميداني بنسبة عالية وصلت إلى 400% أي أربعة أضعاف، ورفع دقة البيانات الفحص الآلي إلى نسبة 97% عما كان قبل استخدام المسح و الفحص الآلي.

الجدير بالذكر أن مؤشر الحالة الإنشائية لطرق دبي في 2022 بلغت 95 في المائة وفقاً للتقييم الوظيفي والإنشائي الذي أجرته مؤسسة المرور والطرق، بهدف تحديد الأضرار السطحية مثل التشقق والهبوط والحفر والتطاير في أسطح الأرصفة الإسفلتية، الذي يعبر عنه بمؤشر جودة الرصف وبمستوى راحة القيادة أو وعورة الطرق، باستخدام أحدث المعدات المتطورة بتقنية الليزر الحديثة

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