مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الرقيب عمر الكتبي

المصدر: وام

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قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم “الإثنين”، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة المزهر في دبي.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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