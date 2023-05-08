دقيقة و9 ثوانٍ زمن استجابة شرطة الرفاعة للطوارئ

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بشرطة دبي، أهمية منطقة الرفاعة التي تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير كل الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، خاصة وأن الموقع الجغرافي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، إضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.

المؤشرات الاستراتيجية

واطلع على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، محققاً نسبة 98.4 % في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وبلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100 %، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقة و9 ثوانٍ.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الرفاعة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد عمر بن حماد، مدير مركز شرطة الرفاعة، ونائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، وعدد من الضباط.

كما اطلع اللواء علي غانم على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة الرفاعة في مناطق الاختصاص، والتي أدت إلى تعزيز الأمن والأمان في المنطقة.

وثمّن اللواء علي غانم جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح، وذلك من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، وسجل المركز 120 بلاغاً مرورياً في عام 2022، مقابل 145 بلاغاً مرورياً في عام 2021، ونفذ المركز 7 حملات مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في عام 2022، منها الانحراف المفاجئ، وصيف بلا حوادث، وسلامة الطلبة، وسلامة المشاة، كما نفذ القسم 16 نزولاً ميدانياً في عام 2022 نتج عنها ضبط 188 دراجة هوائية وكهربائية، مقابل 17 نزولاً ميدانياً في منطقة الاختصاص في عام 2021 نتج عنها ضبط 128 دراجة هوائية وكهربائية.

واطلع اللواء علي غانم على المبادرات الإدارية التي نفذها المركز للموظفين، والتي أدت إلى ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة %99.2، من ضمنها: سفرتنا واحد، البيت متوحد، فرحتنا واحدة، كن على حق واعرف حقوقك، وغيرها من المبادرات الأخرى، وحفز المركز 100 % من الموظفين.

كما اطلع اللواء علي غانم على إنجازات المركز، التي تمثلت في صفر شكوى على الموظفين، وأفضل جهة في رعاية الضحايا، والأول في الرضا الوظيفي على مدار خمس سنوات متتالية على مستوى مراكز الشرطة.

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