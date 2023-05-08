ضاحي خلفان يحتفي بالضباط المتقاعدين

المصدر: دبي - البيان

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أقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مأدبة غداء بمنتجع أنانتارا بجزر العالم، على شرف ضباط الرعيل الأول المتقاعدين، حضره الفريق سيف عبدالله الشعفار.

وضم اللقاء اللواء ناصر السيد عبدالرزاق، واللواء جمعة عبيد الصايغ، واللواء إسماعيل عبدالله القرقاوي، واللواء جمعة أمان عبيد، واللواء جاسم بالرميثة، واللواء محمد أحمد بن فهد، واللواء محمد عيد المنصوري، واللواء محمد القمزي، واللواء محمد حميد سيف، واللواء محمد سعد الشريف، والعميد عباس علي السيد. وكان في استقبال معاليه وضباط الرعيل الأول عند وصولهم إلى الجزيرة المقام عليها المنتجع، سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

وتم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، والذكريات الجميلة الطيبة التي جمعت هذه الكوكبة من الضباط المؤسسين، الذين تميزوا في أداء واجبهم خلال فترة عملهم الطويلة في شرطة دبي، وخدموا وطنهم ومؤسستهم بكل تفان وإخلاص، وأعطوا وأجزلوا العطاء، وتركوا وراءهم سجلاً حافلاً بالإنجازات المشرفة، التي شكلت اللبنات الأساسية لبناء قاعدة قوية ومتينة لقيام أفضل وأحدث جهاز شرطي على مستوى المنطقة.

وعقب اللقاء توجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالشكر والامتنان لضباط الرعيل الأول على تلبيتهم لدعوته، آملاً أن تستمر مثل هذه اللقاءات الودية التي تؤكد على عمق العلاقة الطيبة التي تربط هذه المجموعة المتميزة من الضباط الأوائل، وقال معاليه: إن هذه المجموعة من ضباط الرعيل الأول لن تتكرر في تاريخ الشرطة، مشيداً بما قدموه من عطاء وما بذلوه من جهد، مثل قمة في الوفاء والإخلاص لوطنهم ومؤسستهم.

وتوجه ضباط الرعيل الأول بالشكر والامتنان إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على حفاوته الكبيرة ومبادرته الطيبة وحسن استقباله، وحرصه الدائم على توثيق أواصر الأخوة والمودة بينهم.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة مطعم قمر بمنتجع أنانتارا بجزر العالم، اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار الضباط.

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