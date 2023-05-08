إصدار خاص لمجلة «الجندي» بالذكرى 47 لتوحيد القوات المسلحة

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع ملحقاً خاصاً بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو عام 1976، وذلك في إطار مواكبتها المناسبات الوطنية الخالدة في تاريخ دولة الإمارات، وحرصها على المشاركة في الاحتفاء بها وتخليد ذكراها المجيدة.

وتضمن الإصدار الخاص العديد من المحاور والموضوعات التي تبرز أهمية هذا الحدث التاريخي الخالد.

وتحت عنوان «القوات المسلحة سيف الوطن ودرعه»، قالت «الجندي»: إن دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت اهتماماً خاصاً إلى القوات المسلحة، باعتبارها الدرع الذي يحمي استقلال البلاد ويصون وحدتها، وقد شهدت تطوراً كبيراً في العتاد والرجال ونظم التدريب والإدارة بفضل رعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بيّن، رحمه الله، الهدف الأساسي من بناء جيش قوي حديث بقوله: «نحن نبني الجيش لا رغبة في غزو أو قتال دولة أخرى، وإنما بهدف الدفاع عن أنفسنا».

إنجازات

وأضافت المجلة في إصدارها الخاص أن «كل الإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة، وكل مراحل التطور التي مرت بها حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من كفاءة وسمعة إقليمية ودولية، إنما هو بسبب توحيد القوات المسلحة، والعناية والرعاية الفائقة من قِبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ويشد من عضده أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعهما إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود».

وتجدر الإشارة إلى أن مجلة «الجندي» تأسست في عام 1973، وصدر العدد الأول منها في شهر أكتوبر من العام نفسه، بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

نخبة

وتعمل مجلة «الجندي» منذ تأسيسها عبر نخبة من أبرز الكتاب والمتخصصين في المجال الدفاعي والأمني من مختلف أنحاء العالم، على نشر دراسات وبحوث وتقارير وملفات عسكرية متخصصة، تتناول بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم المتابع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم.

ولتحقيق الأهداف وتلبية رغبات القراء والمتابعين، تخصص «الجندي» مساحات مهمة من صفحاتها لنشر تحقيقات ولقاءات صحافية مع شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى ذاع صيتها على مستوى العالم.

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