جمارك دبي تحتفل بتخريج 3 دفعات من برامج التدريب

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت جمارك دبي بتخريج منتسبي دفعات «القيادات الجمركية» و«بكالوريوس سلسلة الإمداد والجمارك»، بحضور أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والخريجين والخريجات من الدائرة، وذلك في حفل أقيم بمقر الدائرة الرئيسي.

ويأتي الاحتفال في إطار حرص جمارك دبي على تحفيز الموظفين على التعلم المستمر في مجالات العمل الجمركي، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدائرة لتطوير وتأهيل الموظفين عبر برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع ممارسات المستقبل، بما يسهم في إرساء الأسس لنمط حياة أكثر استدامة للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتنفيذ المهام الحيوية التي تقوم بها جمارك دبي على صعيد حماية المجتمع وتيسير التجارة.

وتم تخريج 3 دفعات من منتسبي البرامج التدريبية التي يشرف عليها مركز تطوير القيادات الجمركية بالدائرة، وشملت 16 موظفاً من برنامج القيادات الجمركية، و16 موظفاً من برنامج القيادات الجمركية الواعدة، و6 موظفين من بكالوريوس سلسلة الإمداد والجمارك، الذي يأتي بالتعاون مع جامعة دبي.

التطور المستمر

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تضع جمارك دبي في مقدمة أولوياتها ضمان تحقيق التطور المستمر في العمل الجمركي من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتحقيق مهامها الحيوية التي تقوم بها على صعيد حماية المجتمع وتيسير حركة التجارة، من خلال إكساب موظفينا المعرفة والمهارات المتخصصة المتعلقة بالأمور اللوجستية وما ترتبط به من مبادرات لاستشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تطوير عملنا الجمركي.

وأشار إلى أن استراتيجيتنا في جمارك دبي هي تأهيل كوادرنا البشرية والارتقاء بقدراتهم؛ على اعتبار أنهم العنصر الأهم في عملية التنمية، إضافة إلى سعينا لمواكبة ودعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، بمستهدفات اقتصادية طموحة، تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، لترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

وأكد مدير عام جمارك دبي أننا نعمل بشكل مستمر على دعم المشروعات التطويرية المبتكرة، التي تسهم في ترسيخ الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، وذلك من خلال إلحاق الموظفين ببرامج تدريبية تجعلهم مواكبين التطورات المستقبلية كافة.

تعاون

وثمّن الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، جهود جمارك دبي في تأهيل وتطوير كوادرها البشرية من خلال إشراكهم في تخصصات أكاديمية تصب في مجال عملهم، حيث يتم التعاون مع الدائرة في المجال الأكاديمي والتدريبي، وقال إن برنامج البكالوريوس في سلسلة الإمداد والجمارك يتناسب مع متطلبات العمل الجمركي واللوجستي، ويسهم في رفده بالمعرفة والعلوم المتخصصة لتأهيل كوادر جمركية مؤهلة أكاديمياً.

وأكد أن الجامعة تعمل ضمن خطة استراتيجية على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع الهيئات والمراكز والجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات من خلال مبادرات التعليم والتدريب المتطورة والمعاصرة التي تتوافق مع رؤية الإمارات، وتوفر للقوى العاملة فرصاً للتعلم بمستوى دولي متطور.

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