حمدان وأحمد بن محمد يعزيان في الشهيد الكتبي

المصدر: دبي - البيان

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قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، كل على حدة، واجب العزاء في وفاة المغفور له شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي، وذلك خلال زيارة سموهما لمجلس العزاء في منطقة المزهر بدبي. وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه أن دبي لا تنسى رجالها المخلصين وتقدر تضحياتهم لحماية الأرواح وحماية الوطن، جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه، أمس، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي.. دبي لا تنسى رجالها المخلصين وتقدر تضحياتهم لحماية الأرواح وحماية الوطن... ندعو الله لعمر بالرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان».

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