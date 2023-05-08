مؤتمر «الطاقة الشمسية» بدبي يستقطب نخبة مختصين عالميين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة نخبة من كبار المتحدثين والباحثين والمختصين العالميين في الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة المقامة على هامش الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل.

ويعد أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية. ويركز المؤتمر على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، والتقنيات المستقبلية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ لتقييم أدائها.

كما يغطي المؤتمر العمليات التشغيلية للأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

استراتيجية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قطعنا شوطاً مهماً على طريق تحقيق المستقبل المستدام، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على ترسيخ مكانتها بوصفها من المؤسسات الخدماتية الرائدة والمتميزة على مستوى العالم، من خلال استقطاب أبرز الباحثين والمختصين العالميين في القطاعات المستقبلية والحيوية، وصقل الكفاءات الوطنية».

ذكاء اصطناعي

وأضاف معالي الطاير: «حققنا نتائج ملفتة في مجال استثمار وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي إلى 2.327 ميجاوات باستخدام تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، لتشكل نحو 15.7 % من إجمالي القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية في دبي، ويدعم مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة جهودنا لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة واتصال شبكة الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من أجل تحسين كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في المجمع».

ويشارك في الجلسات النقاشية المتخصصة والندوات المبتكرة المقامة خلال المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين والباحثين، لإلقاء الضوء على مواضيع المؤتمر الستة الرئيسية، ومن بينهم الدكتور لورنس إل كازميرسكي، أستاذ زميل فخري في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، جامعة كولورادو بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية؛ الدكتور محمد كيه نظير الدين، أستاذ ومدير مختبر الهندسة الجزئية، جامعة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان، سويسرا؛ الدكتور شانهوي فان، أستاذ وزميل أول، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية؛ موفق الجاسم، عالم رئيسي ومدير مجموعة التقنية الكهروضوئية في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور ستيفن رينغل، أستاذ ونائب رئيس مساعد، جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «إلى جانب استضافة كبار المتحدثين المتخصصين من مختلف أرجاء العالم، يعرض المؤتمر الأوراق البحثية للباحثين والعلماء حول مجموعة واسعة من المواضيع ومنها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية».

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