مستشفى الكورنيش يطلق نموذجاً للرعاية في عيادات التوليد الخارجية

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أطلق مستشفى الكورنيش أحد مستشفيات شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، نموذجاً جديداً متميزاً للرعاية في عيادات التوليد الخارجية في المستشفى «عيادات الهبة»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقابلات. ووفقاً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتح المستشفى أبوابه عام 1977 ورسالته منذ ذلك الحين تقديم رعاية صحية استثنائية.

وقال الدكتور بول بوسيو رئيس الشؤون الطبية والرئيس التنفيذي بالإنابة في مستشفى الكورنيش: يعتز مستشفى الكورنيش بمسؤوليته في المجتمع باعتباره مزوداً موثوقاً به للرعاية الصحية للنساء وحديثي الولادة، فكل يوم يسهم مستشفى الكورنيش بإحداث فرق في حياة الأمهات من خلال توفير خدمات الأمومة وحديثي الولادة على مستوى عالمي. وأضاف: يوفر المستشفى رعاية متميزة وآمنة لحالات الولادة عالية الخطورة وطب الأم والجنين وحديثي الولادة.

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