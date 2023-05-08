«تحقيق أمنية» تسعد 18 طفلاً في الأردن

المصدر: (عمّان - وام)

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أقامت مؤسسة «تحقيق أمنية» حفلاً لتحقيق أمنيات 18 طفلاً وطفلة في مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، ونسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، وهاني محمد بن هويدن ممثلاً عن سفارة الدولة في الأردن، إضافة إلى فريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية»، وحشد من الأطباء العاملين في المركز.

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى القائمين في السفارة، على دعمهم المتواصل لمبادرات المؤسسة الإنسانية الرامية إلى زرع بذور الأمل والسعادة في قلوب الأطفال المرضى، معرباً عن سعادته لإدخال الأمل والتفاؤل على قلوب 18 طفلاً وطفلة من المُصابين بمُختلف أنواع مرض السرطان».

وشكرت نسرين قطامش مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، ومؤسسة تحقيق أمنية، وسفارة دولة الإمارات في الأردن، على جهودهم المميزة ومبادراتهم الخيّرة في تحقيق أمنيات أطفال مركز الحسين للسرطان.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة في الأردن، على الرسالة الأخلاقية للدولة، ونهجها الإنساني من خلال إدخال السعادة والأمل عند المصابين والمرضى، وخاصة لدى الأطفال.

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