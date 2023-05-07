الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الايام المقبلة من الاثنين إلى الجمعة المقبل على النحو التالي:

الاثنين
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً على السواحل – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء
الطقس: صحو بوجه عام إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس
الطقس: صحو بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة
الطقس: صحو بوجه عام - غائم جزئياً شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

 

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