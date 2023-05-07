دبي مركز للتميز السريري للمرضى من أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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توقع خبراء في القطاع الصحي أن تبرز دبي كمركز للتميز السريري للمرضى من أفريقيا، والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، التي تخدم أكثر من مليار نسمة قبل حلول 2030، إذ يمكن قصر الزيارات إلى المستشفى على المشكلات الطبية الرئيسة، في حين يمكن إجراء المتابعات عن بعد، وستشهد خدمات مثل التطبيب عن بعد، والمراقبة عن بعد خاصة وأن الرقمنة والتكنولوجيا ستلعبان دوراً رئيسياً في تطور قطاع الرعاية الصحية بالإمارات.

وأكدوا أن دبي ستعزز مستقبلا مفهوم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية عبر تطوير مفهوم المستشفيات الذكية، التي ستطرح بنية تحتية ذكية من خلال الاستخدام المكثف للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، وإنترنت الأشياء

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