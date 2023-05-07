طرق دبي تفتتح مركزي إسعاد المتعاملين الذكي في المنارة والكفاف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، مركزي إسعاد المتعاملين الذكيين في المنارة والكفاف، وذلك في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة للتوسع في تقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم المركزان خدماتهما للمتعاملين بصورة مؤتمتة، عبر الأجهزة الذكية بطريقة سلسة دون تدخل العنصر البشري، بما يحقق السعادة للمتعاملين.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على التطوير المستمر في تقديم خدماتها للمتعاملين، وتعزيز التحول نحو القنوات الذكية، لزيادة نسبة التبني الرقمي على القنوات الذكية، لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتحول نحو المدينة الذكية وجعل إمارة دبي المدينة الأذكى في العالم، من خلال تقديم خدمات وأداء يفوق توقعات المتعاملين وصولاً إلى تحقيق السعادة لسكان وزوار إمارة دبي.

وقال الطاير: إن تحويل مركزي إسعاد المتعاملين في المنارة والكفاف، إلى مراكز ذكية، يأتي ضمن خطة وضعتها الهيئة لتحويل مراكز إسعاد المتعاملين، إلى مراكز ذكية بالكامل ومراكز هجينة، بما يتلاءم مع رؤية "خدمات 360" لحكومة دبي، واستراتيجية الحكومة في خفض عدد المراكز، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تحويل مركز إسعاد المتعاملين في الطوار، إلى مركز ذكي خلال النصف الأول من العام الجاري، وتحويل مركز إسعاد المتعاملين في أم رمول، إلى مركز هجين عام 2024، وتحويل مركزي إسعاد المتعاملين في ديرة والبرشاء، إلى مراكز هجينة عام 2025.

تجربة المتعاملين

واطلع معاليه خلال تفقده مركز إسعاد المتعاملين في المنارة، على مرافق المركز، الذي جرى تصميمه وفقاً لأحدث الممارسات العالمية في مجال خدمة المتعاملين، وذلك لتعزيز خدمة المتعاملين من خلال سهولة الوصول إلى الخدمات، والتواصل التفاعلي مع موظفي مركز اتصال الهيئة عبر تقنية المحادثة المرئية، لإنجاز خدمات الهيئة بشكل فوري، وتقديم الدعم والمشورة من قبل مستشار الخدمة داخل منصات خاصة، بما يسهم في تقديم خدمات مميزة تُسعد المتعاملين، وتُحسن خدمتهم على كل القنوات.

ويضم مركز المنارة عددا من المنافذ تشمل: الأكشاك الذكية، والموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ومستشار الخدمة والمحادثة المرئية، وشمل التطوير زيادة عدد الخدمات المقدمة في المركز، من 72 خدمة، إلى 239 خدمة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، حيث يتوقع أن يرتفع عدد المعاملات التي سينجزها المركز من 23 ألف معاملة عام 2022، إلى 45 ألف معاملة نهاية العام الجاري.

وأكد الطاير في ختام الزيارة، ضرورة مضاعفة الجهود، وأن تكون سعادة المتعاملين ومواكبة تطلعاتهم في مقدمة أولويات العاملين لدى هيئة الطرق والمواصلات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز