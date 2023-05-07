ديوا تنظم مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة نخبة من كبار المتحدثين والباحثين والمختصين العالميين في الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة المقامة على هامش الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023.

ويعد المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية.

ويركز المؤتمر على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، والتقنيات المستقبلية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ لتقييم أدائها. كما يغطي المؤتمر العمليات التشغيلية للأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "بفضل التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قطعنا شوطاً مهماً على طريق تحقيق المستقبل المستدام، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتعمل الهيئة على ترسيخ مكانتها بوصفها من المؤسسات الخدماتية الرائدة والمتميزة على مستوى العالم، من خلال استقطاب أبرز الباحثين والمختصين العالميين في القطاعات المستقبلية والحيوية، وصقل الكفاءات الوطنية، لتطوير حلول وتجارب مبتكرة، تعزز مساهمتنا الفعالة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم. ولدينا مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، وذلك جنباً إلى جنب مع مشاريع ومبادرات لزيادة كفاءة الطاقة."

وأضاف معاليه: "حققنا نتائج ملفتة في مجال استثمار وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، حيث وصلت القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دبي إلى 2,327 ميجاوات باستخدام تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، لتشكل نحو 15.7% من إجمالي القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية في دبي. ويدعم مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة جهودنا لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة واتصال شبكة الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من أجل تحسين كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية في المجمع. كذلك يعزز مركز الابتكار التابع للهيئة الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة من خلال بناء القدرات، ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة النظيفة إلى جانب بناء الشراكات القوية مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة."

ويشارك في الجلسات النقاشية المتخصصة والندوات المبتكرة المقامة خلال المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين والباحثين، لإلقاء الضوء على مواضيع المؤتمر الست الرئيسية، ومن بينهم الدكتور لورنس إل كازميرسكي، أستاذ زميل فخري في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، جامعة كولورادو بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية؛ الدكتور محمد كيه نظير الدين،

أستاذ ومدير مختبر الهندسة الجزئية، جامعة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان، سويسرا؛ الدكتور شانهوي فان، أستاذ وزميل أول، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية؛ موفق الجاسم، عالم رئيسي ومدير مجموعة التقنية الكهروضوئية في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور ستيفن رينغل، أستاذ ونائب رئيس مساعد، جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية؛ الدكتورة شاوجينغ هاو، أستاذ زميل بحوث المستقبل في مركز البحوث الأسترالي، جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا، إلى جانب العديد من الخبراء من مختلف أرجاء العالم.

من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "إلى جانب استضافة كبار المتحدثين المتخصصين من مختلف أرجاء العالم، يعرض المؤتمر الأوراق البحثية للباحثين والعلماء حول مجموعة واسعة من المواضيع ومنها المفاهيم الجديدة وغير التقليدية للتقنيات المستقبلية، ومواد وأجهزة الخلايا الكهروضوئية السيليكونية، والبيروفسكيت والمواد العضوية والخلايا الشمسية، والنماذج الكهروضوئية وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصادر الشمسية للأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ بإنتاج الطاقة الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لتحويل الطاقة، وتكامل الشبكة."

ويمكن للمهتمين التقدّم بطلباتهم لعرض أوراقهم البحثية واكتشافاتهم العلمية خلال المؤتمر من خلال الرابط: sc-https://mbrsic.ae/en/mena وتستقبل الهيئة طلبات المشاركة حتى 1 يونيو 2023. ويتزامن المؤتمر مع معرض تكنولوجیا المیاه والطاقة والبیئة (ویتیكس) ودبي للطاقة الشمسیة 2023، الذي تنظمه الهيئة ويعتبر أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

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