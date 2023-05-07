شرطة أبوظبي تحتفل بالفعالية

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفل مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، بمناسبة «يوم الموهوب الإماراتي» الذي يصادف السادس من مايو سنوياً، بالتعاون مع مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية تقديراً لدور الموهوبين الريادي في مجالات العمل الشرطي والأمني.

تكريم

وكرم العميد عثمان حاجي خوري نائب مدير قطاع الموارد البشرية خلال الحفل 30 موهوباً من المنتسبين وأثنى على جهودهم، مؤكداً اعتزاز القيادة الشرطية بإنجازاتهم الشرطية والأمنية في مختلف المجالات، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والإنجاز والعطاء.

استعراض

واستعرض الحفل تجربة مركز إدارة المواهب الريادية المتميزة في اكتشاف ورعاية المواهب، عبر إعداد برامج تأهيلية متخصصة لتنمية واستثمار مواهبهم، والاستفادة منها في تحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي وتحقيق التوجهات في مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية.

وأوضح الرائد عبدالله سالم الفلاحي مدير مركز إدارة المواهب أن المركز يسعى دائماً لاكتشاف ورعاية المواهب ويعمل على تحقيق أهداف وتطلعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية، والتي تركز على «الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري».

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