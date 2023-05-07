ملتقى «يوم الموهوب الإماراتي» يستعرض ابتكارات أبناء الدولة

المصدر: دبي - وام

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نظمت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الملتقى السنوي لـ «يوم الموهوب الإماراتي»، الذي أقيم في فندق أتلانتس النخلة بدبي، تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

حضور

حضر الملتقى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكبار الشخصيات والمسؤولين والمهتمين.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالتجارب الإبداعية التي عرضت خلال الملتقى، وشكر جميع المشاركين الداعمين لبرامج الجمعية ووسائل الإعلام، والدكتور محمد عمر بن حيدر، الذي لم يتردد في تقديم كل الدعم للجمعية.

وتم خلال الحفل، استعراض ابتكارات ومواهب عدد من الموهوبين والمبدعين من أبناء الدولة، ثم جرى تكريم المشاركين وأعضاء مجلس الإدارة، والشركاء، ووسائل الإعلام.

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