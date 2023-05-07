منصور بن زايد: الإمارات حريصة على تطوير العلاقات التاريخية مع بريطانيا

المصدر: لندن - وام

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نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أول من أمس، مراسم الاستقبال التي أقامها الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في قصر باكنغهام، في العاصمة لندن.

ونقل سمو الشيخ منصور بن زايد إلى الملك تشارلز الثالث، تحيّات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتهنئة سموه له، بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة، معرباً عن خالص تمنياته لجلالة الملك بالتوفيق في مهامه الملكية، متمنياً للمملكة المتحدة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد، الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد.

وأعرب سموه عن حرص قيادة الدولة على تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات والمملكة المتحدة، وسعيها إلى الارتقاء بها وتعزيزها، من أجل بناء مستقبل أفضل بين البلدين. وأشار سموه إلى الدور الكبير الذي قامت به الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي جمعت المملكة المتحدة ودولة الإمارات، منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسخت في عهد المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، التي تشهد خلال عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المزيد من الازدهار والنماء. حضر حفل الاستقبال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول والحكومات.

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