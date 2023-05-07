محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نتطلع لشراكة مميزة خلال عهد الملك الجديد

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «أهنئ صديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم.. أطيب التمنيات للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق في هذا اليوم التاريخي، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة بين بلدينا».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه.

وكتب سموه عبر «تويتر»، أمس: «كل التهاني للملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه اليوم.. دولة الإمارات والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية عريقة.. ونتطلع لتطويرها لمستويات جديدة خلال عهد الملك الجديد».

وبارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للملك تشارلز الثالث تتويجه بعرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نُبارك لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث تتويجه بعرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، مُتمنّين لجلالته التوفيق في مهامّه الملكية، ومُتطلّعين إلى تعزيز التعاون بين بلدينا الصديقين في كافة المجالات».

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