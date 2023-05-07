فاروق الباز: التطورات التكنولوجية فرص واعدة للشباب في سوق العمل العربي

المصدر: دبي- البيان

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أكد عالم الفضاء المصري البروفيسور فاروق الباز أهمية أن يتخذ الشباب العربي من التطورات التكنولوجية المتسارعة فرصاً واعدة لتطوير مهاراته، وابتكار أدوات وحلول جديدة، تعزز سوق العمل العربي في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والاقتصاد الرقمي.

ويفتتح الباز جلسات النسخة الثالثة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، موجهاً كلمة إلى الشباب العربي من داخل مساحة المنتدى في الميتافيرس.

وتنظم المنتدى جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، ومؤسسة رؤية الإمارات الإعلامية، ورابطة رواد التواصل الاجتماعي تحت عنوان «صناعات الإعلام الإبداعية في ظل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي والميتافيرس» يومي التاسع والعاشر من مايو الجاري.

وقال محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية: إن الجمعية تسعى من خلال المنتدى هذا العام لدعم كل الجهود، من أجل تشجيع الصحفيين على التعامل مع الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي في الإعلام الإماراتي، وإدماج تقنياته المختلفة في مختلف القطاعات الإعلامية، لتكون نواة لتعزيز مهارات الصحفيين داخل الإمارات.

جائزة

وأكد الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي ورئيس المنتدى أن المنتدى هذا العام يركز على صناعات الإعلام الإبداعية وتقنيات الميتافيرس كرافد قوي من روافد الاقتصاد الرقمي العالمي، والتي سوف تسهم وبقوة في صناعة فرص ضخمة للاستثمار، خلال الأعوام الخمسة المقبلة في المنطقة العربية.

وأضاف: سوف يتم الإعلان في المنتدى عن أول جائزة عالمية للمحتوى العربي في الميتافيرس، تضمنت 12 مشاركة من 4 دول عربية.

ويشهد المنتدى حضور عدد من الممثلين الحكوميين من الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، علاوة على أكثر من 20 جامعة، و30 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية.

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