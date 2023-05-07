دبي تدخل موسوعة غينيس برقمين قياسيين في مؤتمر طبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت لليوم الثاني فعاليات «المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية»، الذي يقام برعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل «AASMA» وشعبة الإمارات لجراحة التجميل «EPSS» التابعة لجمعية الإمارات الطبية، و«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي. وشهد اليوم الثاني للمؤتمر الإعلان عن دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر تنظيم جلسة ضمت أكبر عدد من جراحي التجميل بــ 480 جرّاحاً، وأكبر عدد من الجنسيات المشاركة فيها بنحو 89 جنسية.

ويشارك في فعاليات وندوات المؤتمر الذي يقام في دبي ومنطقة الشرق الأوسط لأول مرة في الفترة من 5 – 7 الجاري، أكثر من 400 متحدث عالمي، و1600 خبير ومتخصص في مجال طب وجراحة التجميل وجراحي التجميل في العالم، وأطباء الطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة، وقادة القطاع الطبي والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصّة في مجال التجميل، من أكثر من 80 جمعية دولية.

فعاليات

وتُعدُّ فعالية «أوليمبياد دبي الأول لمتدربي جراحة التجميل» إحدى أبرز فعاليات المؤتمر هذا العام، حيث يتنافس 20 فريقاً من دول مختلفة للحصول على جائزة بقيمة 10000 دولار، وقد شهد اليوم الأول إجراء القرعة، وبداية المنافسات، وصعود الفرق الفائزة في منافسات اليوم الأول إلى الدور الثاني، بينما شهد اليوم الثاني الإعلان عن الفرق الصاعدة للنهائيات، وسوف يشهد اليوم الثالث توزيع الجوائز على الفرق الثلاثة الفائزة.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور جمال جمعة، رئيس الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل، عن سعادته بإقامة المؤتمر في دبي، وقال: «نحن حريصون على إبراز الموقع المتقدّم لدبي كوجهة عالمية لتنظيم واستضافة أهم المؤتمرات العالمية، وقال: نتطلّع إلى مواصلة حضورنا في كل ما من شأنه تعزيز الموقع الفريد الذي تحتلّه دبي على الخريطة العالمية، ومن أجل ذلك أطلقنا هذا العام لأول مرة فعالية «أوليمبياد دبي الأول لمتدربي جراحة التجميل»، الذي يشهد منافسات حامية بين 20 فريقاً من جميع دول العالم، وسوف نعلن عن الفرق الفائزة في اليوم الختامي للمؤتمر».

كما أعلن عن توقيع اتفاقية مع الجمعية الأمريكية للجراحة التجميلية لعقد المؤتمر المقبل في يناير 2024، والذي سوف يكون حدثاً مهماً في مسيرة الجراحة التجميلية في دبي والمنطقة، مؤكداً أن دبي سوف تصبح مركزاً محورياً للجراحة التجميلية لاستقطاب الكفاءات العالمية لتقديم الخدمة الطبية التجميلية بأرقى مستوى عالمي، وكذلك لإقامة المؤتمرات الطبية العالمية.

حجم السوق

من جهته قال الدكتور زهير الفردان، رئيس شعبة الإمارات لجراحة التجميل التابعة لجمعية الإمارات الطبية: «يأتي تنظيم هذا المؤتمر في دبي في الوقت المناسب، إذ تشهد صناعة التجميل العالمية زخماً كبيراً من النساء والرجال على حدٍ سواء، ويصل حجمها في دولة الإمارات لنحو 3 مليارات درهم سنوياً؛ وقد اخترنا الموضوعات الرئيسية في المؤتمر بعناية فائقة، وحرصنا على أن تتضمن كل ما يهم جميع الشركاء في هذه الصناعة، وجمهور المهتمين بجراحات التجميل، الذين أتحنا لهم الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر، وحضور بعض فعالياته لمناقشة الأطباء والمختصين في كل ما يهمهم من أمور تتعلق بمجال التجميل».

اتفاقيات

وعلى هامش المؤتمر، قامت الجمعية بتوقيع 3 اتفاقيات تعاون مشترك في مجال جراحة التجميل مع كل من جمعية جراحة التجميل والترميم الروسية، والجمعية الكورية الجنوبية لجراحة التجميل والترميم، والجمعية الأمريكية لجراحة التجميل، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال جراحة التجميل، والتي يشهد فيها الطلب على الجراحات التجميلية ارتفاعاً ملحوظاً، وتشير التقديرات إلى أن سوق الجراحة التجميلية العالمي من المتوقع له أن ينمو من 46,02 مليار دولار في عام 2021 إلى 58,78 مليار دولار في عام 2028.

5 مسارات

ويناقش المشاركون خلال ثلاثة أيام مجموعة من الموضوعات الرئيسية عبر 5 مسارات متوازية تغطي 600 موضوع وتقنية مختلفة، بما في ذلك الاتجاهات الجديدة لجراحات تجميل الوجه.

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