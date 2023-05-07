400 متخصص يستعرضون تقنيات الجراحة الترميمية للعيون

المصدر: دبي - وام

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انطلقت في دبي أعمال مؤتمر الجمعية العالمية للجراحة الترميمية والتجميلية للعيون «WSOPRAS 2023»، بمشاركة وحضور أكثر من 400 خبير من ذوي الاختصاص في مجال الجراحات التجميلية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث والتقنيات في هذا المجال، وتبادل الخبرات للعمل على تحسين هذا القطاع.

افتتحت المؤتمر- الذي عقد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ويستمر ثلاثة أيام- الشيخة الدكتورة نورة القاسمي رئيسة جمعية الإمارات لطب العيون.

ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث ما توصلت إليه جراحة العيون التجميلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز من مكانة مدينة دبي مركزاً صحياً عالمياً.

وأكدت الشيخة نورة القاسمي خلال كلمتها في المؤتمر الدور الذي تلعبه مدينة دبي في استضافة مثل هذه الفعاليات والأحداث المتخصصة لا سيما في القطاع الطبي، مؤكدة أن مدينة دبي تعد رائدة في مجال إقامة الفعاليات الكبرى المتخصصة حول العالم وصناعة أرقى المعايير لتحقيق الإنجازات العالمية، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال تخصصه، ويمثل بذلك فرصة فريدة للتقدم، وتحقيق إنجاز فريد لا سيما مع مشاركة عدد من الرواد والمختصين بأمراض العيون من مختلف أنحاء العالم، مشيدة بالتطور الكبير، الذي شهده القطاع الطبي والقائمون عليه.

وقالت: «يسعى الكثير منا إلى تحقيق الكمال في مجال عمله، وأدعو الجميع إلى المشاركة في تحقيق إنجاز في مجال تخصصاتهم، والعودة إلى الوطن لتطبيق ما شاهدناه وتعلمناه على أرض الواقع، خلال هذا المؤتمر».

وشهدت الجلسات الحوارية الرئيسية في اليوم الأول للمؤتمر مناقشات فعالة حول مرض العين الدرقي والجراحات الحديثة المبتكرة والعلاجات لأمراض الجفون والشبكية.

وقال الدكتور فينود غوبا جراح العيون والجراحة التجميلية للعيون: «يسعدنا مشاركة العديد من الخبراء والأطباء المختصين في هذا المؤتمر، لتقديم ومشاركة خبراتهم العملية وتطلعاتهم، بهدف تحقيق الفائدة للمرضى على الصعيد العالمي».

وسيناقش المؤتمر خلال اليومين المقبلين أمراض النزيف واضطرابات العين، وإجراءات إعادة البناء غير التقليدية، التي تستخدم خارج قارة آسيا ومستقبل جراحات قنوات الدموع وغيرها، فضلاً عن عقد عدد من الحلقات النقاشية حول أبرز ما توصل إليه العلم من ذوي الاختصاص في مجال جراحات العيون وتبادل الخبرات، خلال عمليات البث المباشر من عدد من المستشفيات حول العالم.

وتعد الجراحات التجميلية والترميمية للعيون واحدة من أسرع القطاعات الطبية نمواً حول العالم لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصلت إلى ما يقارب 116 مليار دولار أمريكي في دولة الإمارات فقط، بينما وصل معدلها السنوي على مستوى العالم إلى 12.6%، لتتعدى قيمتها السوقية العالمية بإجمالي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.

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