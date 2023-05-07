فعاليات ومحاضرات توعوية لـ 300 عامل في جبل علي

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الفعاليات تقدير لجهود العمال في التنمية والبناء | من المصدر

شاركت مبادرة الروح الإيجابية، ومركز شرطة جبل علي، ضمن فعاليات ترفيهية توعوية للعمال في منطقة جبل علي، نظمتها موانئ دبي العالمية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بمشاركة أكثر من 300 عامل، تقديراً لجهودهم ودورهم المهم في المشاركة في الحركة التنموية في البلاد.

شهد الفعاليات اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية، وأيوب الملا، المدير التنفيذي للعمليات العالمية للأمن، وعبدالله لشكري الأمين العام اللجنة الدائمة لشؤون العمال، وبطي الفلاسي، قائد فريق في جمارك دبي، وفاطمة بوحجير، منسق مبادرة الروح الإيجابية، وعدد من الضباط والأفراد من مختلف الجهات المشاركة.

ورحب اللواء الدكتور عادل السويدي بالحضور وكل العمال المنضمين للفعاليات، موجهاً شكره إليهم على كل ما قدموه في مختلف مواقع عملهم، مؤكداً دورهم الرئيس في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مسيرة النهضة والبناء. (دبي - البيان)

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