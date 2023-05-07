إطلاق برنامج «مرصد» برأس الخيمة لتعزيز جودة حياة المجتمع

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة برنامج «مرصد» والذي يعتبر الأول من نوعه لدراسة الظواهر والسلوكيات في المجتمع الإماراتي تحت شعار «الاستدامة المجتمعية» ، وإجراء التحليلات اللازمة ونشر التقارير والتوصيات حولها، ووضع برامج التوعية للتعامل معها، للوصول إلى جودة الحياة المستدامة.

وقال خلف سالم بن عنبر المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة إن أهمية برنامج «مرصد» تكمن في تفعيل دور الشباب وأفراد المجتمع في متابعة وملاحظة متغيرات الأنماط السلوكية وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى إيجاد برامج التوعية المناسبة لمواجهة الظواهر السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر الدراسات والتقارير حول مستجدات الظواهر الشبابية ونتائج الرصد.

وأضاف: تعتبر مكونات الرصد، التي يقوم بها البرنامج، والتي تشمل الاعتقادات والسلوكيات والتقاليد والقيم والمظهر والاتجاهات النفسية والعلاقات، من الأسس المهمة لتحقيق أهداف البرنامج.

ظواهر

وأشار إلى أن برنامج «مرصد» يهدف خلال العام الجاري إلى رصد الظواهر الإيجابية والسلبية وآثارها في تفكير الفرد والمجتمع، للوصول إلى جودة الحياة المستدامة، وتفعيل دور الشباب في الاستدامة وملاحظة متغيرات الأنماط السلوكية وسبل التعامل معها.

وتابع: «مرصد» هو برنامج لرصد الظاهر والسلوكيات المجتمعية الإيجابية والسلبية في 11 مجالاً مجتمعياً، منها المجال المهني، من خلال رصد السلوكيات الوظيفية وعلاقات العمل والاهتمامات المهنية والتطوير الذاتي، والمجال الترفيهي من خلال رصد سلوكيات الشباب والآداب في الأسواق العامة والسفر والسياحة والأماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات، وفي مجال النقل والسلامة برصد سلوكيات أفراد المجتمع، أثناء قيادة المركبات والانضباط المروري، واستخدام وسائل المواصلات والمحافظة على حقوق الطريق والآخرين، أما المجال الصحي فمن خلال رصد أنماط الحياة الصحية والممارسات المرتبطة بالصحة والوقاية والوعي الطبي والأنماط الغذائية.

4 جلسات

وأردف: تستهدف الجمعية من خلال عقد 4 جلسات للعصف الذهني، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 16 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة طلاب الجامعات الإماراتية، رصد المجال الثقافي من خلال المحافظة على الثقافة الإسلامية والعادات والتقاليد والقيم والموروث الإماراتي، وفي المجال المالي والاقتصادي أنماط الاستهلاك والإنفاق والادخار والتعاملات المالية والاستثمار، وفي المجال الوطني القومي المشاركة في السياسات العامة وسلوكيات نداء الوطن، والاستجابة للأولويات الوطنية، والتفاعل مع القضايا الوطنية، ورصد المجال الاجتماعي، من خلال أنماط الحياة الأسرية والتواصل بين أفراد الأسرة، والأسرة الآمنة والمستقرة.

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