الإمارات تتربع على عرش المنطقة بفضل إنجازاتها التاريخية

المصدر: البيان

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أشاد تقرير روسي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل قيادتها الرشيدة، التي جعلت من الدولة محط أنظار العالم.

وفي تقرير موسع استعرضت وكالة سبوتنيك الروسية أبرز الإنجازات الإماراتية في مختلف المجالات التي وضعت بها البلاد قدما على طريق الدول المتقدمة، لتمنح الأمل لشعبها في مستقبل أكثر ازدهارا.

أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

في أواخر أبريل الماضي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، "نجاح أول مهمة سير عربي مسلم في الفضاء"، وذلك بعد نجاح رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الفضاء.

ليصبح النيادي بذلك أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بثا مباشرا لخروج النيادي وزميله رائد الفضاء، ستيفن بوين، خارج المحطة وهما يقومان بعمليات صيانة، فيما غرد النيادي عبر "تويتر" قائلا: "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا... خُضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزا عاليا ودقة".

أول مشروع عربي وإقليمي لاستكشاف القمر

وفي أواخر سبتمبر 2020، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر، لدعم جهود الدولة في الارتقاء بقطاع الصناعات الفضائية في المنطقة وتطويره.

وأوضحت الإمارات أن تصميم المستكشف وبناءه يأتي بجهود إماراتية 100%، لتكون دولة الإمارات بذلك رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.

وأصبحت الإمارات بذلك أول دولة عربية تنفذ مهمة فضائية لاستكشاف سطح القمر من خلال مستكشف سيطوره فريق محلي من المهندسين والخبراء والباحثين في مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع حليف دولي لدعم المستكشف الإماراتي في عملية الهبوط على سطح القمر.

أول محطة لتوليد الطاقة باستغلال النفايات

كما أتمت الإمارات أعمال تشييد أول محطة في الدولة لتحويل النفايات إلى طاقة في أبريل 2022، ما شكل إضافة محورية لقطاع الطاقة النظيفة بالدولة حيث تعتبر المحطة من أوائل أعمال "شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" المشروع المشترك بين "بيئة للطاقة" وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

أول مهمة عربية في التاريخ لاستكشاف المريخ

نجحت مهمة "مسبار الأمل" الإماراتية في الوصول إلى مدار كوكب المريخ، في فبراير عام 2021، لتصبح الإمارات الدولة الخامسة في التاريخ والأولى عربيا التي تصل إلى الكوكب الأحمر.

وبدأ المسبار عملية حرق الوقود قبل حوالي 30 دقيقة من الوصول إلى مدار المريخ لإبطاء سرعته من 121 ألف كيلومتر بالساعة إلى نحو 18 ألف كيلومتر بالساعة.

وتعتبر مهمة "مسبار الأمل" إحدى 3 مهمات تم إطلاقها من الأرض في يوليو 2020، من بينها مركبة "بيرسيفيرينس" التابعة لناسا، ومهمة "تيانوين 1" الصينية.

أول رائدة فضاء عربية تنطلق إلى الفضاء

أصبحت نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية تنطلق إلى الفضاء، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل 2021 عن اسم المطروشي إلى جانب رائد الفضاء محمد الملا للانضمام إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دورته الثانية.

يشار إلى أن المطروشي كانت قد تميزت في مجالات الهندسة والرياضيات خلال مسيرتها الأكاديمية، وحققت المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011، كما مثلت شباب الإمارات في مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة في صيف 2018 وشتاء 2019.

أول مفاعل نووي في العالم العربي

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في أغسطس 2020 بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية وهي الأولى من نوعها في العالم العربي.

وتقع محطة "براكة" غرب أبوظبي، وقد تولى تحالف شركات بقيادة "كيبكو" الكورية بناءها في اتفاق بلغت قيمته نحو 24.4 مليار دولار.

أول مشروع في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون

أعلنت شركة "أدنوك"، المزود بالطاقة منخفضة الانبعاثات، في يناير الماضي، بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وبدأت الشركة العمل في بئر لحقن ثاني أكسيد الكربون، حيث يتم التقاطه واحتجازه بنسبة 100% في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية في إمارة أبو ظبي.

ويأتي مشروع حقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون كجزء من خطة عمل "أدنوك" كانت قد خصصت لها 15 مليار دولار أمريكي لخفض الانبعاثات من عملياتها، ويدعم هدفها بخفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أول قمر صناعي مطور محلياً

أعلنت الإمارات تدشين القمر الصناعي "خليفة سات"، في فبراير 2018، وهو أول قمر صناعي يتم تطويره على أيدي مهندسين وفنيين إماراتيين، داخل مختبرات تقنيات الفضاء التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.

يمتاز هذا القمر بأن مداره حول الأرض منخفض بارتفاع 613 كيلومترا تقريبا، حيث يلتقط صورا عالية الدقة ويرسل البيانات الفضائية بمواصفات تتوافق مع أعلى معايير الجودة في قطاع الصور الفضائية بدقة تبلغ 0.7 متر بانكروماتي (2.89 م) ضمن نطاقات متعددة، مقارنة بـ 2.5 متر لدبي سات-1" ومتر واحد لـ"دبي سات -2".

أقوى جواز سفر في العالم

عزز جواز السفر الإماراتي، في ديسمبر 2022، صدارته كأقوى جوازات السفر العالمية بحسب التصنيف العالمي على موقع "باسبورت إندكس" وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر 2018.

واحتل جواز السفر الإماراتي هذه المكانة حيث يتيح لحامله دخول 180 دولة، منها 121 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و59 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.

وفي عام 2015 صدر قرار إعفاء حاملي جواز السفر الإماراتي من تأشيرة "شينغن" لدول الاتحاد الأوروبي شملت 26 دولة، إضافة إلى ثماني دول أخرى في أوروبا خارج دول الاتحاد.

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