منصور بن زايد: نُبارك للملك تشارلز الثالث تتويجه مُتطلّعين إلى تعزيز التعاون بين بلدينا

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الملك تشارلز الثالث بتتويجه بعرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نُبارك لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث تتويجه بعرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية، مُتمنّين لجلالته التوفيق في مهامّه الملكية، ومُتطلّعين إلى تعزيز التعاون بين بلدينا الصديقين في كافة المجالات".

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