المنظومات الوطنية تنجح في التصدي للهجمات السيبرانية

المصدر: وام

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أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية في التصدي لجميع الهجمات الإلكترونية الخبيثة البائسة التي استهدفت البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية وقطاعات استراتيجية في الدولة. وأضاف مجلس الأمن السيبراني أن تعاون الجهات المعنية وتفعيلها لمنظومات الطوارئ السيبرانية لها أكبر الأثر في دحر وردع هذه الهجمات السيبرانية الفاشلة.

وأوضح المجلس أن فرق العمل الوطنية تمكنت من التصدي الاستباقي باحترافية وكفاءة عالية لجميع الهجمات السيبرانية التي شنتها التنظيمات الارهابية السيبرانية وأنه تم تحديد هوية هذه التنظيمات وتم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني. وأكد مجلس الأمن السيبراني مواصلة جميع فرق العمل الوطنية العمل على تحصين الفضاء الرقمي للدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الصدد إذ تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية رقمية فائقة التطور.

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